Carta abierta a los neoyorquinos inmigrantes

No tema ir al médico, al centro de salud, al hospital o a la sala de emergencias. Todos los inmigrantes pueden obtener atención médica en la Ciudad de Nueva York, independientemente de su situación migratoria o capacidad de pago. Deseamos que pueda buscar atención en cualquier entorno de salud, sin temor.

NYC Health + Hospitals administra los hospitales públicos y los centros de salud comunitarios de la Ciudad de Nueva York. Le respetamos y, por tal motivo, deseamos asistirle para que usted cuente con la atención médica que merece. Cuando visita nuestros centros médicos, no solicitamos información con respecto a su situación migratoria, y nunca revelamos la información del paciente sin contar con su autorización o sin haber sido requerido por la ley. Nuestro personal mantendrá la privacidad y la confidencialidad de la información. Nuestros centros de salud y hospitales cuentan con una larga y destacada historia de cuidado para todos. Nuestro compromiso es firme. No ha cambiado.

A todos los inmigrantes, les prometemos:

La Ciudad de Nueva York tiene como política proteger la información sobre la situación migratoria y toda otra información de carácter confidencial. NYC Health + Hospitals respetará su derecho a la privacidad.

Los hospitales públicos y los centros de salud de NYC Health + Hospitals se encuentran en todos los barrios de la Ciudad de Nueva York y prestan servicios en diferentes idiomas. Brindamos servicios de interpretación gratuitos en 200 idiomas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; y ponemos a disposición materiales educativos para el paciente traducidos a los 13 idiomas de mayor preferencia de nuestros pacientes. Nuestro equipo médico y de enfermería, junto con los empleados de los centros de salud, se preocupan por usted. Muchos de ellos son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Todos ellos desean prestarle un servicio con respeto y trabajarán a fin de proteger su privacidad.

Existen diferentes opciones disponibles para ayudarle a obtener la atención médica que merece. Todos los niños y las mujeres embarazadas pueden obtener un seguro de salud, aun cuando no tengan condición jurídica. El personal de NYC Health + Hospitals puede ayudarle a conseguir el seguro de salud que necesite. NYC Health + Hospitals le ayudará, aunque no cuente con un seguro o no pueda pagar mucho dinero por su atención médica. Esto es válido para todas las clases de servicios de atención médica, como atención de emergencia, visitas médicas, medicamentos, cuidado prolongado y estancias en el hospital. Con el objeto de averiguar cuánto puede usted pagar por los servicios médicos, nuestro personal le solicitará algún tipo de información concerniente a cuánto dinero gana y cuántas personas conforman su familia. Deberá indicarnos su dirección, fecha de nacimiento y presentar alguna prueba de identidad. Nos gustaría que usted pueda contar hoy con la atención que necesita antes de padecer una enfermedad y de que se convierta en una emergencia.

NYC Health + Hospitals también se ha asociado con IDNYC, la tarjeta de identificación municipal de la Ciudad a disposición de todos; una forma reconocida de identificación para pacientes que se puede utilizar durante el registro y el procedimiento de admisión.

Nuestra política es clara, los empleados de NYC Health + Hospitals no pueden proporcionar información suya a NINGUNA OTRA PERSONA sin contar con autorización por parte del paciente o sin haber sido requerido por la ley. Todos nuestros empleados saben que, si no cumplen con esta promesa, pueden perder su empleo. Sabemos que esta es la única manera de mantener su confianza.

Además, otros servicios de la Ciudad se encuentran a su disposición, los cuales incluyen alimentos, educación, servicios legales, seguridad pública y más. Alentamos a los neoyorquinos inmigrantes a que busquen servicios importantes de la Ciudad, que están disponibles tanto para ellos como para sus familias.

Llame al 311 para obtener un listado de todos los hospitales públicos y centros de salud; para encontrar más información acerca de recursos tales como IDNYC; o para enviar un mensaje a NYC Health + Hospitals o a la Oficina de Asuntos de Migración del Alcalde (Mayor’s Office of Immigrant Affairs).

Nuestro deber es facultar a cada neoyorquino —sin excepción— para que pueda vivir su vida más saludable.

-Stanley Brezenoff es el presidente interino y director ejecutivo NYC Health + Hospitals y Nisha Agarwal es la comisionada de Asuntos de Migración