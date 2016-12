El truco de WhatsApp para cancelar el envío de fotos y videos equivocados

Si enviaste la imagen equivocada a la persona equivocada, existe una pequeña trampa que te ahorrará muchos problemas

Tal vez te haya ocurrido alguna vez. Estás a punto de enviar un mensaje a través de WhatsApp pero, con las prisas, seleccionaste el contacto -o el grupo- equivocado.

Si, además, lo que vas a mandar es una imagen comprometedora o un video personal que no desearías que viera tu compañero de trabajo (o la persona a quien se lo estás enviando por error), la situación se complica. Pero ¡que no cunda el pánico! No todo está perdido. Afortunadamente, existe un truco para evitar le desastre en el último momento.

Aunque, para poder ejecutarlo, deberás ser rápido y darte cuenta a tiempo del problema.

Se trata de un recurso muy sencillo pero efectivo: dejar el dispositivo sin conexión a internet antes de que se complete el envío .

La clave es no dar tiempo suficiente al teléfono para que termine de mandar el archivo. Cuanto más pesado sea éste, más tiempo tendrás a tu favor. Y para llevarlo a cabo, deberás seguir tres sencillos pasos.

Lo primero que debes hacer es desactivar la conexión a internet lo antes posible, mientras la imagen todavía está en proceso de ser enviada.

Si tienes un iPhone, tan solo debes desplegar el centro de control del teléfono (menú desplegable en la parte inferior de la pantalla) y seleccionar el icono que corresponde al “modo avión”.

Si tienes un teléfono Android, deberás desplegar la ventana de notificaciones y pulsar en la opción “datos móviles y wifi” para desactivarla. De esa manera, el proceso de carga y envío de la foto o video a través de WhastApp quedará desactivada.

Si, efectivamente, la imagen no se envió, entonces podrás observar un signo rojo de exclamación a la derecha de la imagen que indica que la aplicación no tuvo tiempo de completar la acción.

Si tu teléfono es un Android, observarás que la foto o el video está difuminada, con una “x” sobre ella.

Finalmente, tan solo debes eliminar la imagen, haciendo clic sobre el icono de exclamación y después sobre el de la papelera. En el caso de Android, simplemente debes pulsar de manera continua sobre la imagen para borrarla.

Y, por último, no te olvides de volver a conectar tus datos (si es que deseas seguir usando WhatsApp).