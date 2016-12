Mira aquí los mejores planes para una noche de Fin de Año inolvidable

¿Se quedan en la ciudad el sábado? No sepierdan nuestras sugerencias para aprovechar NY al máximo

La noche del 31 de diciembre es mágica. Por unas horas se nos permite aparcar las obligaciones y los problemas, beber, bailar y besar, acompañados de nuestra familia y amigos.

Y tan amplia como la oferta cultural de la que presume nuestra ciudad los 365 días del año, es la variedad de fiestas y eventos que puedes encontrar para decir “hasta la vista” al 2016: desde una fiesta temática inspirada en el Gran Gatsby hasta un baile de máscaras, fuegos artificiales y un plan para los más deportistas.

Aquí encontrarás un evento a tu medida.

Clásico entre los clásicos

Está claro que los auténticos neoyorquinos jamás pasan por Times Square, pero en la última noche del año se estima que un millón de personas hacen una excepción y llenan la plaza más famosa del mundo muchas, muchas, horas antes de la medianoche. ¿Sabías que hasta un billón de personas en todo el mundo siguen el momento cuando cae la bola en Times Square por televisión e Internet?

Además de la cuenta regresiva, en el “precalentamiento” actuarán estrellas como Mariah Carey, el grupo DNCE y Rachel Platten. Si te atreves a llevar a cabo esta “Misión Año Nuevo” en masa, no olvides llevar zapatos cómodos, no beber demasiados líquidos antes de llegar y tener paciencia.

Para más información sobre las áreas designadas para esperar las 12, las calles cortadas y demás detalles consulta www.newyearseve.nyc

Baile de Máscaras

Esta noche de magia y enigma puedes inventarte una nueva identidad y, para ocultar la tuya, cubrirte el rostro con una misteriosa máscara. Esa es la idea en la fiesta “Masquerade Ball” organizada por Pier A Harbor House (22 Battery Place, Manhattan) con unas impresionantes vistas al río y la Estatua de la Libertad. Para contribuir aún más a meterse en el papel, el dress code sugerido es de etiqueta (esmoquin para él, vestido largo para ella) y las entradas incluyen 4 horas de barra libre con cócteles y champaña, aperitivos, fuegos artificiales y hasta una pitonisa que lee la mano a los que quieran saber qué les depara el 2017. Boletos: www.piera.com

Al estilo del Gran Gatsby

Gatsby, el mayor amante de las fiestas de altos vuelos que ha dado la literatura, inspira esta fiesta con vistas al río Hudson en la que no faltarán litros y litros de la mejor champaña. El club Hudson Terrace (621 West 46th St., Manhattan) ofrece seis horas de barra libre (de 8 pm a 2 am), regalitos para poner el “modo party on” y distintas salas con ambientes y música variada. Desde $120. Reserva en www.hudsonterrace.com

Otra fiesta inspirada en los locos años 20 es la que organizan en Raines Law Room. Este es tu plan si buscas una fiesta sofisticada y con reminiscencias a otra época cuando la diversión y el disfrute era todo lo que importaba. Habrá delicatessens para picar, música en directo y un ambiente de lo más elegante para una noche llena de glamour. En www.raineslawroom.com

Pizza y Champán

¿Qué hay más neoyorquino que la pizza? La fiesta de fin de año “Cheap ´N easy” en The Keep (205 Cypress Ave, Ridgewood) es para auténticos party animals, ya que los más valientes pueden seguir bailando hasta ni más menos que las 8:30 de la mañana y, para que el ritmo no decaiga, habrá espumoso y pizza para todos al dar la medianoche. Desde $35. Tickets: www.eventbrite.com

Fuegos artificiales en Prospect Park

En el 2017 el parque favorito de los brooklynianos celebra 150 años y los festejos empezarán desde la noche del sábado, con sus ya clásicos fuegos artificiales de fin de año. Como es un año especial, también habrá música en vivo, chocolate caliente, diversión y sorpresas para todos los públicos. Los fuegos pueden verse desde Grand Army Plaza, West Drive y otros puntos que pueden consultar en www.prospectpark.org.Gratis

¿Y si vamos a los bolos?

Un plan diferente, pero no por ello menos divertido, es el pack nocturno que ofrecen las boleras Bowlmor AMF (dos en Manhattan y una en Queens). A partir de las 9 pm, su propuesta incluye 4 horas de bolos ilimitados, los zapatos necesarios para jugar, un buffet gourmet, refrescos, sidra y champaña para brindar tras la cuenta regresiva. Direcciones y reservas en www.events.bowlmoramf.com

Una noche sobre ruedas

Cada vez son más los que deciden empezar el año acatando de pleno los buenos propósitos, es decir haciendo deporte. Una manera divertida de hacerlo es el evento para ciclistas y patinadores que empieza en distintos puntos de la ciudad para terminar con una gran fiesta en Washington Square Park. Súbete a tus ruedas favoritas y pon rumbo al año nuevo. Puedes consultar los puntos de encuentro y detalles del evento en esta página de Facebook que han creado con el nombre de la fiesta: “Bike Ride and Dance Party”.