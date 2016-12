A Ronda Rousey solo le importa ganarle a Amanda Nunes en el UFC 207

La aguerrida luchadora reaparecerá luego de más de un año fuera del octágono

La luchadora de artes marciales mixtas, Ronda Rousey, dice que está enfocada en aplastar a la brasileña Amanda Nunes hoy cuando se realice el evento UFC 207. Afirmó que no le importa nada más, ni el dinero, ni los medios, incluso ni su imagen.

En un vídeo publicado en el portal TMZ Sports, Rousey declaró de manera concisa que tiene su mentalidad en entrar al octágono y salir victoriosa, sin que nada más sea relevante.

“No me importa cómo funciona este “pay-per-view”, no me importa cuánto dinero hago, no me importan las entrevistas y no me importa cómo me vea”, dijo Ronda.

“Lo único que me importa es ganar mi cinturón el viernes por la noche y ya”, expresó la luchadora.

Rousey regresa a la jaula luego de más de un año de inactividad, cuando sufrió una traumatizante derrota ante Holly Holm en UFC 193.

La carrera de Rousey se vio empañada por una serie de comentarios que emitiera en un programa de Ellen DeGeneres, donde dijo que pensó en el suicidio luego de perder.

Este evento marca su regreso, donde luce más fuerte y segura que nunca.