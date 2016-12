El Día de los Muertos llega a la gran pantalla al ritmo de COCO

El próximo trabajo de Pixar cuenta la historia de Miguel, un niño mexicano que se adentrará en la Tierra de los Muertos para conseguir su sueño: cantar

Aunque habrá que esperar hasta el próximo 22 de noviembre para disfrutar de COCO, el nuevo proyecto que Pixar y Walt Disney tienen entre manos bien conseguirá que la espera valga la pena. La próxima película de los estudios tiene la marca de la casa con un enorme despliegue de movimientos, colores y personajes entrañables, pero también cuenta con nuevos ingredientes nunca antes vistos: la música como protagonista y un viaje al corazón de la cultura mexicana y su Día de los Muertos.

COCO cuenta la historia de Miguel (Anthony González), un niño de 12 años que, a pesar de que en su familia está terminantemente prohibida la música, sueña con seguir los pasos del exitoso cantante Ernesto de la Cruz (voz de Benjamin Bratt). Para conseguirlo, Miguel tendrá que adentrarse en la Tierra de los Muertos y conocer y entender mejor su pasado, presente y futuro. En este viaje no le faltarán las aventuras ni los amigos, entre los que destaca el entrañable Héctor, al que da voz el actor Gael García Bernal, que le ayudará a resolver los misterios de su familia.

“Cuando nos propusimos esta historia en seguida sentimos un enorme peso sobre nuestros hombros por la responsabilidad de ser fieles a la cultura mexicana. Hicimos una enorme investigación y nos rodeamos de expertos y del gran equipo latino que aquí trabaja. Todos compartieron sus historias familiares, las costumbres de sus casas y eso contribuyó a que la película fuera mejorando y la historia fuera fiel”, nos contó el director Lee Unkrich (Toy Story 3).

Unkrich, acompañado del codirector Adrián Molina y un numeroso equipo de productores, diseñadores, técnicos y artistas, hicieron varios viajes a México para empaparse del folklor y ayudar a dar a los personajes el carácter que los hace tan especiales.

“El Día de los Muertos es la tradición perfecta para contar esta historia y nos dio la oportunidad de narrar la aventura de Miguel y la amistad que establece con otros personajes en su viaje por dedicarse a su pasión. Creo que es algo que uno personalmente experimenta, independientemente de cuál sea tu origen: vives con tu familia en un ambiente determinado pero cuando tienes que separarte te das cuenta de muchas cosas y valoras lo que tienes. Miguel conoce a muchos personajes que le hacen comprender lo que significa su familia y su cultura y estos son muy importantes en su historia”, explicó Molina, que es americano-mexicano y además se ha encargado de componer algunas de las canciones de la película.

La música como plato fuerte de la película ha traído consigo un movimiento nunca antes visto en los trabajos anteriores del estudio.

“Queríamos que cuando Miguel toca la guitarra la estuviera tocando de verdad, con el movimiento de los dedos y el compás con el sonido adecuado. Es la primera vez que hacemos ‘música en directo’ y eso ha traído nuevos retos. La animación de los diferentes personajes, vivos, muertos, animales… y que todos ellos parezcan reales aunque no lo sean… eso es parte de nuestras películas y en esta es especialmente importante”, contó Unkrich que también confesó que aún están dando los últimos pincelazos para que el público pueda disfrutar de COCO en Acción de Gracias del año que viene.

Así que sólo queda prepararse para un espectacular viaje a México acompañados de vivos y muertos, con una banda sonora que hará bailar en el asiento del cine. También para reír con el personaje al que da vida García Bernal y emocionarse con el tierno Miguel que, seguramente, provocará alguna lágrima en la sala porque no olvidemos que, como bromeó uno de los responsables de animar a los personajes, “esta es una película de Pixar, nos despiden si no conseguimos que el público llore”. No se deje los pañuelos en casa.