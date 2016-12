Qué sucederá en Times Square la Nochevieja

Desde Mariah Carey hasta Don Omar. Mira el programa completo de actividades para esperar el Año Nuevo en Times Square

Como cada año, cuando el reloj se acerca a la medianoche del 31 de diciembre todos los ojos del mundo sintonizan con el conteo retrospectivo y el ascenso de la esfera en la abarrotada Times Square. No es exagerado pensar que, al menos en este lado del mundo, se trata de una tradición que rebasa los límites de nuestra ciudad, conviertiéndose en una ceremonia mundial.

Pero antes de ese minuto de tensión, que este año tendrá un segundo extra, por la tarima de ensueño de la Plaza desfilan un ejército de celebridades, hay actuaciones estelares, globos, confeti, un espectáculo pirotécnico de luces y colores y alrededor de un millón y un anoche mágica que esta vez compartirás con más de un millón de “tus amigos más cercanos”.

Programa de Año Nuevo en Times Square.

Alrededor de las 3:00 p.m. el público comenzará a congregarse en los diferentes espacios de la Plaza. El área que comprende Times Square (desde la 42nd hasta la 47th Sts. entre Broadway y 7th Ave.) estará completamente cerrada al tráfico vehicular. El público será dirigido por agentes del NYPD hasta las secciones que se han dispuesto para disfrutar del espectáculo y en la medida en que estas se vayan llenando se habilitarán otras. Mientras avanza la noche, el área del vecindario de Times Square se extenderá hasta que sea necesario a lo largo de Broadway y la Séptima avenida desde Central Park.

The #TimesSquare Ball takes 2 minutes to go up and 1 minute to come down! Happy 10th anniversary to @PhilipsLightUS lighting up the Ball! pic.twitter.com/eFE6mWFmpS — Times Square (@TimesSquareNYC) December 30, 2016

6:00 p.m. a 6:03 p.m. Encendido y ascenso de la bola de Times Square. A los organizadores del evento se sumarán representantes de Philips Lighting Company para activar el interruptor gigante que enciente la Bola de Año Nuevo y comeinza su ascenso acompañado de efectos pirotécnico en el trayecto a la cima del One Times Square.

6:04 p.m. a 6:07 p.m. Allison Hagendorf presentará a Jonathan Bennett quien conducirá un webcast en vivo desde la plataforma Kiss Stage en la calles 44 y Broadway. Síguelo ONLINE de 2:55 PT/5:55 ET pm AQUI

6:07 p.m. a 6:21 p.m. Espectáculo de la Asociación de Amistad Sino-Americana (SAFA, por sus siglas en inglés). La actuación de los artistas chinos será en la plataforma Countdown Stage en Duffy Island entre las calles 46 y 47. El espectáculo cultural chino culminará con efectos de pirotecnia rojos y dorados en la cima del One Times Square.

6:25 p.m. El equipo de Times Square Alliance en sus uniformes rojos distribuirá decenas de miles de divertidos sombreros, globos y bufandas festivos al público para que celebren el Año Nuevo 2017. Planet Fitness está patrocinando los sombreros festivos púrpuras de Año Nuevo a juego con globos púrpuras atados con cintas doradas. La Asociación de Amistad Sino-Americana está regalando bellas bufandas rojas.

6:53 p.m. a 6:56 p.m. Allison Hagendorf compartirá detalles del Good Riddance Day (Ceremonia para todo lo que queremos dejar atrás) desde la plataforma Countdown Stage.

New Yorkers & people from around the world gathered in #TimesSquare today to say goodbye to bad memories from 2016! #GoodRiddanceDay pic.twitter.com/YKbXu8ISLO — Times Square (@TimesSquareNYC) December 28, 2016

6:58 p.m. to 7:00 p.m. Anderson Cooper se presenta en el estrado de Conteo para desearles a los asistentes “Feliz Año Nuevo”. Dirigirá el conteo de diez segundos hasta las 7:00 p.m. en punto acompañado de efectos de pirotecnia. Anderson también leerá algunos de los deseos de año nuevo que se mezclarán con los confetti para ser lanzados a la medianoche.

7:02 p.m. a 7:12 p.m. “¡Feliz 2017! de Univision. Luis Coronel presentará un popurrí de sus éxitos Tu Boca Me Hipnotiza, Cuando La Miro, Quiero Ser Tu Dueño y Me Voy de Rumba en el escenario de the Planet Fitness.

7:13 p.m. to 7:18 p.m. Jojo Abot se presenta en la plataforma Nuevas Voces para artistas emergentes de la ciudad con el tema To Li. Jojo es una artista de Ghana que comparte su tiempo entre Accra, Copenhagen y New York City. Su música fusiona sonoridades internacionales con una mezcla experimental de electronica, afrobeat, jazz, neo-soul, house y reggae.

7:23 p.m. a 7:28 p.m. Jenny McCarthy conducirá un divertido segmento participativo junto a los espectadores.

✌🏼 out, 2016. @JennyMcCarthy is taking over our Insta all day as she prepares to ring in 2017 with @NYRE! #RockinEve https://t.co/NEuS1lW73u pic.twitter.com/MFmgrDq9q9 — Access Hollywood (@accesshollywood) December 30, 2016

7:57 p.m. a 8:00 p.m. El cantante de hip-hop Silentó (Ricky Lamar Hawk) se presentará en el Countdown Stagepara desear “Feliz Año Nuevo” y conducir el conteo de diez segundos hasta las 8 en punto.

8:01 p.m. a 8:04 p.m. Jonathan Bennett preparará a los presentes para el beso de la medianoche en el Kiss Stage animando al público a publicar sus fotos con la etiqueta #BallDrop para que sea proyectada en la pantalla Toshiba debajo del Times Square Ball.

8:11 p.m. a 8:23 p.m. Rachel Platten interpretará Beating Me Up, Stand By You y Fight Song en el escenario de Planet Fitness.

8:29 p.m. a 8:35 p.m. Gloria Estefan presentará un popurrí de sus grandes éxitos con el reparto del musical de Broadway “On Your Feet” en el escenario principal.

8:41 p.m. a 8:48 p.m. FYI network presenta su nueva serie televisiva “Kiss Bang Love”, un reality en el que los participantes solteros escogen a sus parejas potenciales basándose en un beso con los ojos vendados.

8:53 p.m. a 8:58 p.m. The USO Show Troupe interpretará Military Salute en honor a nuestra Fuerzas Armadas en el estrado principal.

8:58 p.m. a 9:00 p.m. As we approach the New Year, FNC hosts Kimberly Guilfoyle and Eric Bolling will appear at the Countdown Stage to wish the Times Square revelers “Happy New Year”; and lead the ten second countdown to the 9 o’clock hour accompanied by colorful pyrotechnic effects atop One Times Square. They will also read several of the Confetti Wishes to be mixed into the confetti release at midnight and share their wishes for the New Year. Hourly Countdown with FNC’s “All-American New Year”

9:01 p.m. a 9:04 p.m. FYI network presenta su nueva serie televisiva “Kiss Bang Love”, un reality en el que los participantes solteros escogen a sus parejas potenciales basándose en un beso con los ojos vendados.

9:05 p.m. a 9:08 p.m. Brindis Waterford Crystal Toast

9:12 p.m. a 9:24 p.m. Gavin DeGraw interpretará sus éxitos I Don’t Want To Be, Not Over You y She Sets the City on Fire en el escenario de Planet Fitness.

9:27 p.m. a 9:29 p.m. Videomensaje de Global Citizen.

9:37 p.m. to 9:43 p.m. DNCE interpretará sus hits Cake By The Ocean y Body Moves en el escenario principal.

9:52 p.m. a 9:55 p.m. Mensaje de Año Nuevo de Toshiba y Bill Nye.

9:57 p.m. a 10:00 p.m. Representantes de Planet Fitness conducirán el conteo regresivo hasta las 10 desde la plataforma de Conteo.

10:02 p.m. a 10:12 p.m. Momento Univision. Lupillo Rivera interpretará un popurrí de sus éxitos en el escenario Planet Fitness.

10:13 p.m. a 10:16 p.m. Brindis Barefoot Bubbly Toast

10:18 p.m. a 10:21 p.m. FYI network presenta su nueva serie televisiva “Kiss Bang Love”, un reality en el que los participantes solteros escogen a sus parejas potenciales basándose en un beso con los ojos vendados.

10:23 p.m. a 10:28 p.m. The Marching Cobras ofrecerán el espectáculo intermedio Uptown Funk en el Planet Fitness Center Stage.

10:34 p.m. a 10:41 p.m. Thomas Rhett interpretará un popurrí de sus éxitos Vacation, T-Shirt y Die A Happy Man en el estrado principal.

10:46 p.m. a 10:51 p.m. Silentó cantará Watch Me (Whip/Nae Nae) en el Planet Fitness Stage.

10:57 p.m. a 11:01 p.m. Conteo regresivo conducido por Raúl de Molina, animador del popular programa El gordo y la flaca.

11:02 p.m. a 11:09 p.m. Don Omar interpretará un popurrí de sus éxitos Danza Kuduro, Zumba, Hasta Que Salga El Sol y Te Quiero Pa´Mi en el escenario de Planet Fitness.

11:11 p.m. a 11:13 p.m. Mensaje grabado de Michelle Obama, Primera Dama de Estados Unidos.

11:16 p.m. a 11:19 p.m. The Associated Press, la agencia noticiosa más antigua y grande el mundo, presenta un resumen en video de los principales eventos del año 2016.

11:38 p.m. a 11:44 p.m. Mariah Carey intepertará sus éxitos Auld Lang Syne, Emotions y We Belong Together en el estrado principal.

11:51 p.m. a 11:58 p.m. Actuación especial de Rachel Platten, interpretando Lonely Planet e Imagine de John Lennon en el Planet Fitness Stage.

11:59 p.m. Descenso de la bola de Añoviejo y conteo regresivo de 60 segundos, dirigido por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio junto al Invitado Especial 2017, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en el estrado principal.

12:00 a.m. Al golpe de la medianoche, se apagarán las luces de la esfera de Año Nuevo mientras se enciende el cartel de Nuevo Año 2017 sobre Times Square, acompañado del lanzamiento de 3 000 libras de confetti (con decenas de miles de deseos de año nuevo de todas partes del mundo) desde los techos de los edificios del área creando una tormenta de colores que inauguran alegremente al año nuevo.

12:15 a.m. – Fin del espectáculo