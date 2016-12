Canelo Álvarez muestra colección de autos de lujo: “No me gusta presumir, pero…”

El tapatío subió una fotografía a sus redes sociales en las que se aprecian seis impresionantes modelos

A lo largo de sus poco más de 10 años de trayectoria, Saúl Álvarez ha sabido llevar su carrera dentro y fuera del ring.

El pelirrojo tapatío goza de fama mundial y es el peleador mexicano más carismático del momento, además de que ha regalado buenos combates y ha enfrentado grandes rivales de la talla de Floyd Mayweather Jr. y Miguel Cotto.

‘Canelo’ se ha ganado lo que tiene con el sudor de su frente y con sus puños, o como él dice con un término más mexicano, a base de golpes.

El púgil ha dejado saber que es un entusiasta de los automóviles y cuenta con una impresionante colección de carros de lujo, misma que mostró en sus redes sociales.

“Otra parte de mi, no me gusta presumir pero esto me lo he ganado a base de chingadasos 👊🏻y hay mas pero solo eso con todo respeto vamos por mas. #teamcanelo feliz año nuevo:, escribió para acompañar la imagen.

Aún así, el ‘Canelo’ está lejos del rey de las excentricidades Floyd Mayweather Jr., su único verdugo, que se estima ha comprado en los últimos 18 años más de 100 autos de lujo del mismo dealer en Las Vegas.