2017 incia en México con protestas por alza en el precio de la gasolina

Este domingo, cientos de capitalinos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en rechazo por el costo del combustible

Cientos de personas expresaron su rechazo en la Ciudad de México al aumento a los precios de las gasolinas que entró en vigor ayer en el país, en la primera protesta del incipiente 2017 contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes, convocados por las redes sociales, se congregaron ante el monumento conocido como Ángel de la Independencia, representativo de la capital mexicana, para marchar hacia la plaza principal de la ciudad, el Zócalo.



Los inconformes comenzaron a llegar alrededor de las 11.00 hora local (17.00 GMT) al pedestal del monumento pero la marcha se inició casi dos horas más tarde, cuando ya se habían reunido unos 500.

“Vengo por voluntad propia y porque (el aumento) nos afecta a todos”, dijo a Efe Gloria Jiménez Mendoza, quien manifestó su decepción por las reformas estructurales que ha emprendido el Gobierno.

“El presidente prometió que a partir de sus reformas, todo iba a estar mejor. Entonces preguntamos en dónde está el beneficio. Si todo va en contra del pueblo, para qué las reformas, si al contrario, nos han afectado. Y no ha cumplido, nunca ha cumplido. Es más, cuando habla de su país que está gobernando, uno se pregunta qué país será, porque el mío no”, declaró.

Asimismo, expresó preocupación sobre lo que pueda ocurrir en México en lo que resta del mandato de Peña Nieto (2012-2018). “Qué va a pasar en dos años que le faltan. Este tipo no sé a dónde nos va a llevar. Deberíamos convocar que lo destituyan, porque no es adecuado que esté una persona gobernando en contra de su pueblo”, acotó.

En igual sentido, habló Ernesto Pacheco, quien dijo a Efe que acudió a la manifestación porque está en desacuerdo con las políticas del mandatario, “ya que a nosotros como pueblo, el pueblo que según él gobierna, nos afectan”.

“Él dice que (los beneficios de las reformas) se van a ver en 30 o 40 años. Pero él debe gobernar para que los sintamos ahorita. Todo lo que él pone nos ha afectado. Subió la luz, ahorita el transporte se va a disparar, porque todo utiliza gasolina y todos los comerciantes aprovechan para subirle también (a sus productos)”, argumentó.

Finalmente, externó su confianza en que a en las manifestaciones planeadas para los próximos días se sumen más personas “porque en realidad estamos hartos”.

“Debíamos buscar la forma de llevar al presidente a un juicio político porque pensamos que todo lo ha hecho en contra de su pueblo. Queremos que destituyan a Peña Nieto”, puntualizó.

A su vez, María Vallejo Sosa deploró que la convocatoria no hubiera reunido más personas y consideró que para que la presión social tenga oportunidad de cambiar las cosas, “ya tenemos todos los mexicanos que estar conscientes de que nos tienen con la pata en el cuello”.

“Nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos nada. Me da mucha tristeza y coraje que seamos tan apáticos, que no acudamos a los llamados que se hacen en señal de protesta por todo lo que hacen nuestros queridos gobernantes; son un asco, son lo más corrupto que puede haber. Pero más nosotros, no hacemos nada”, lamentó.

En su marcha hacia el Zócalo, los manifestantes portaban letreros con lemas como “No más gasolinazos” y el ubicuo “Fuera Peña”, demanda que suele expresarse en las manifestaciones de grupos como los familiares de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y los maestros opuestos a la reforma educativa.

De hecho, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que encabeza las protestas contra la reforma educativa, se ofreció a apoyar a los inconformes con el incremento a las gasolinas difundiendo sus convocatorias en las redes sociales.

La marcha llegó finalmente al Zócalo y los participantes realizaron un mitin ante el Palacio Nacional, sede oficial del Ejecutivo, donde algunos exhortaron a no pagar impuestos en protesta contra el alza y llamaron a acudir a las manifestaciones que se realicen en adelante.

En las redes, ya se difunden convocatorias a acciones para los próximos días, incluyendo un boicot a las gasolineras y una primera movilización nacional el 8 de enero.

Otros grupos efectuaron sus propias protestas este domingo en diversos puntos de la capital y fuera de ella, como un bloqueo a la autopista México-Querétaro.

Este domingo, entró en vigor el aumento de entre 14 % y 20 % al costo de las gasolinas y el diésel anunciado el martes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que llega antes de la liberalización de los precios del sector, que comenzará en marzo.