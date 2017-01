Video: Lisardo se despidió del programa ‘Hoy’ besando en la boca a Paul Stanley

El conductor español le dio un inesperado recibimiento al hijo del fallecido Paco Stanley

Como se había manejado en diversos medios, el actor Lisardo se despidió el día de hoy de la conducción del programa “Hoy”, sus compañeros agradecieron el año que estuvo como uno de los conductores principales en la emisión. El motivo de su salida son proyectos profesionales que tendrá a futuro.

“Qué lindo conocerte, qué lindo disfrutarte como compañero, ver tu crecimiento y tus logros, eres talentosísimo en todo lo que haces y te irá muy bien donde quiera que vueles”, dijo Andrea Legarreta.

“Quiero decirles a cada uno de ustedes que han sido una parte importante en este año, cada uno me enseño algo diferente, los amo muchísimo, sé el trabajo que hacen cada uno, me han enseñado más cosas en un año que lo que he aprendido en la televisión en más de 15 años, siempre van a tener un gran amigo y compañero, los amo mucho”.

“De verdad gracias porque son increíbles, Reynaldo gracias por esta oportunidad, gracias a todos, los amo”, dijo Lisardo.

Paul Stanley regresa a la conducción del programa para cubrir el lugar de Lisardo, quien le dio una inesperada bienvenida al hijo del fallecido Paco Stanley al besarlo en la boca. “A todos los compañeros gracias por su cariño, voy a estar con ustedes y me tienen que aguantar”, dijo Paul.

POR: Nitzia Peña