Fotos: Dulce María confirma que ya tiene novio

El amor llega siempre inesperado Siempre como un torbellino primero Para después andar despacio. El amor llega gritando, para después en silencio quedarse en nuestras manos y escribir nuestra historia, La historia de los días siguientes al día en que nos enamoramos.

A photo posted by Paco Álvarez (@pacoalvarezv) on Jan 2, 2017 at 2:15pm PST