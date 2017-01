Sabrina Sabrok se asegura el trasero después de nueva operación

Una vez recuperada la polémica Sabrina espera hacer un video porno

La polémica Sabrina Sabrok recibió el 2017 con pompis nuevas, y es que después de una molestia que tenía la modelo en sus glúteos, fue intervenida para un cambio de implantes y de paso, para hacerse un trasero más grande.

“Estoy iniciando el año con una intervención en mi trasero, me tuve que cambiar las prótesis que tengo y aproveché para ponerme unas del doble de grandes”, dijo Sabrok a Diario Basta.

“Lo que pasa es que me operé porque se me rompió uno de los implantes y me empezó a salir seroma (grasa líquida), entonces me empezó a doler mucho y me tuvieron que drenar, pero ya me las tenía que cambiar. Es por eso que ahora voy a asegurar mi trasero por millones de pesos, porque es una zona muy delicada y uno se puede caer en un show y es peligroso. Estará asegurado mi trasero por bastante dinero. Porque además sí gasto mucho en mis cirugías”.

La modelo nos confiesa su pesar: “Lo que me preocupa es que voy a tener que estar un mes boca abajo, con drenajes y sin poder moverme porque la cicatriz te la hacen arriba del recto, además se debe tener mucha limpieza porque se puede infectar fácilmente la herida. No voy a poder caminar en este tiempo, a ver cómo aguanto. Lo que sí, una vez que esté recuperada voy a hacer otra película porno para lucir mis nalgas nuevas”.

En cuanto a sus proyectos de este año, Sabrina nos dijo: “Acabo de estrenar mi página porno, ya tengo todos los videos, la acabo de estrenar hace unos días. La verdad hay muchos suscriptores, está bien, es una página cara: un mes le cuesta al público 150 dólares. Yo no soy una actriz porno, yo pretendo serlo durante un tiempo, pero nada más, es un plus para mis fans. Pero ahora con mis pompis nuevas voy a hacer la película Anal extremo y todos la van a ver en mi página porno”, concluyó Sabrina.