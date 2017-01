Top 10 Autos 2016 Más Buscados en Google; Honda No. 1

Honda encabezó el Top 10 Autos 2016 Más Buscados en Google, gracias en parte al lanzamiento de nuevos modelos, especialmente de variantes de la 10ma. generación del Honda Civic y noticias relacionadas con el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma…

Honda encabezó el Top 10 Autos 2016 Más Buscados en Google, gracias en parte al lanzamiento de nuevos modelos, especialmente de variantes de la 10ma. generación del Honda Civic y noticias relacionadas con el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma y sus modelos con tren motor de celdas de hidrógeno.

En 2016, Honda también presentó la 5ta. generación de la crossover Honda CR-V, la 2da., generación de la pick up Honda Ridgeline y anunció la llegada de la nueva minivan Honda Oddessey, que se presentará en el Auto Show Detroit 2017, y el regreso del legendario Honda Civic Type-R.

Con este No. 1, Honda desbancó a Chevrolet, que había sido la marca de autos más buscada en Google en 2015, cuando Dodge fue No. 2 y Honda No. 3.

Según los datos de Google Trends, el interés de los consumidores por Honda fue más alto en California, donde el mes pasado empezó a entregar las primeras unidades del Honda Clarity Fuel Cell 2017, el vehículo de celda de combustible de tercera generación.

Honda también estuvo en las noticias con el anuncio de que empezó los trabajos de análisis para crear una sociedad con Waymo, la nueva división de Google, y trabajar en forma conjunta en la investigación y desarrollo de vehículos de conducción autónoma.

Por ahora, Honda inició discusiones formales con Waymo, una compañía independiente de Alphabet Inc. – la compañía matriz de Google, para integrar su tecnología de conducción autónoma en vehículos Honda.

Esta colaboración técnica entre investigadores de Honda y el equipo de tecnología de automanejo de Waymo permitiría a ambas compañías conocer detalles de la integración de los sensores, el software y la plataforma de computación de manejo totalmente autónomo de Waymo en vehículos Honda.

Top 10 Autos 2016 Más Buscados en Google

La lista incluye ocho marcas de autos de lujo, con las únicas excepciones para Honda y Ford.

Honda Mercedes-Benz Tesla Lamborghini Volvo Ford Jaguar Bentley Maserati Rolls-Royce

Las búsquedas corresponden al mercado de Estados Unidos, por lo que los resultados pueden variar en otros países.

Fuente: Google Trends 2016