BuenosDíasNYC: Firma la promesa de #BasuraCero

Conozcan a la talentosa bailarina Venezolana 🇻🇪 @MarielysMolina 🇻🇪. — Ella es esta bella morena que ven aquí bailando #Conga💃🏻 y comiendose el show nada más y nada menos que en la 🎉celebración 🎉 de año nuevo en #TimeSquare junto a @GloriaEstefan y @AnaVillafaneofficial. — Mariely es una bailarina profesional que lleva años triunfando en #Broadway 🎭 y actualmente es parte del elenco del musical #OnYourFeet. — Ella es definitivamente un orgullo para la #JuventudVenezolana , y para mi en particular es un gran ejemplo a seguir! —————————————— #MarielysMolina #bailarina #dancer #TalentoVenezolando @onyourfeetbway #GloriaEstefan #NuevaYork #conga #salsa #latinmusic

