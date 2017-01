Paty Manterola habla de su regreso en ‘Siempre Niños’ al lado de Don Francisco

"Es un honor para mí estar con Don Francisco porque es una leyenda"

Este próximo domingo 8 a las 8/7 PM Centro, Telemundo estrenará uno de sus desafíos mayores para el 2017, ‘Siempre Niños’, un programa familiar donde los pequeños serán el show, y sin duda le robarán el protagonismo a los presentadores: Don Francisco, Patricia Manterola y Karim Mendiburu.

En exclusiva hablamos con Paty, quien nos cuenta cómo se siente ante este nuevo desafío de trabajar con niños, y nos da un adelanto de lo que veremos este próximo domingo en el debut de ‘Siempre Niños’.

Pregunta: ¿Cómo te sientes trabajando de nuevo con niños después de la experiencia en ‘La Voz Kids’?

Paty Manterola: Me siento feliz. La verdad es que ‘La Voz Kids’ fue mi primera experiencia de trabajar con niños, y fue maravillosa… Siempre estar con ellos es mágico porque sus emociones son tan ingenuas, tan puras, que te atrapan, te absorben en ellas, te olvidas que hay cámaras, y más ahora que soy mamá me identifico muchísimo con esa parte. Feliz porque ‘Siempre Niños’ es un programa que tiene todo: entretenimiento, emociones, risas, al grande de la televisión que es Don Francisco, y a Karim Mendiburu que es un encanto. Me siento en lo mío, divirtiéndome muchísimo, y se que el público la va a pasar espectacular.

P: ¿La experiencia que viviste en ‘La Voz Kids’ te sirvió para este nuevo desafío?

PM: Son dos conceptos distintos, ‘La Voz Kids’ es una competencia, y aunque los dos tienen el eje central que son los niños, en LVK todo es más tenso, hay más nervios, más llanto, puedes ver a los niños como luchan por sus sueños, pero al final se van a salir, es muy duro despedirlos, apapacharlos… Y también es muy lindo porque hay talento y habrá un ganador.

‘Siempre Niños’ no es un concurso, los niños van a pasarla bien, a mostrar su talento, todos son ganadores. Obviamente, sí los otros niños le dicen lo que piensan de sus talentos, hay un panel de niños que conversan con Don Francisco.

P: Como presentadora, ¿qué diferencia tienen los niños de los adultos?

PM: Los adultos normalmente no mostramos nuestras emociones de manera tan pura, tenemos miedos que hemos aprendido con el tiempo… Te controlas más, piensas más lo que vas a decir, tenemos ya esas capas encima, aunque a veces las emociones surgen… Los niños no, ellos son tan puros que se sueltan y abren su corazón de una manera espectacular, esa es la diferencia: que los niños te atrapan por la inocencia, por la pureza, por la espontaneidad, y eso es una experiencia increíble.

P: ¿Cómo se conquista al público infantil?

PM: El público de ‘Siempre Niños’ es toda la familia, no solo un público infantil, porque todos alguna vez fuimos niños. Los vamos a conquistar con un show variado, divertido, ‘light’… Yo creo que lo único que quieres los domingos es ver algo que te haga sentir bien, porque la semana empieza, y comienzan los problemas en el trabajo, los noticieros, etc. Esa es la magia de ‘Siempre Niños’: poder sacarlos de todo eso.

P: ¿Tus hijos participarán en el programa?

PM: Pues no se ha platicado para nada de eso, no creo, están muy chiquitos todavía, los más chiquitos del show tienen 5, mi Lucca tiene 4 y los gemelos, Matteo y Alex tienen 3, así que no creo… Por ahí algún día me van a ir a ver grabar, pero no está planeado que salgan en el programa.

P: ¿Cómo te sientes trabajando con Don Francisco?

PM: Es un honor para mí porque Don Francisco es una leyenda, una persona a la que le tenemos mucho que aprender, tiene tanta experiencia que para mí es un gozo aprender de él, estoy feliz.

MIRA UN ADELANTO DE ‘SIEMPRE NIÑOS’:

Loading the player...