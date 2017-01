Proyecto de ley busca frenar casos de hit and runs en NYC

En el 2016 hubo 10 casos más de conductores fugitivos que en el 2015

Luis Bravo murió a los 19 años cuando tenía toda la vida por delante. El estudiante de ingeniería en la Universidad de la Ciudad de Nueva York fue atropellado en septiembre del 2013 cuando cruzaba la avenida Broadway cerca de la calle 58 en Woodside, Queens, y el conductor se dio a la fuga.

Más de dos años han pasado y aún su madre y hermana no saben quien le quitó la vida. “Quiero saber quién mató a mi hijo”, dijo la ecuatoriana Marta Puruncajas, reclamando que cuando llama al cuartel 108 para ver cómo va la investigación, muchas veces no hay nadie que pueda hablarle en español.

“Ahora todos los casos que veo que pasan me afectan mucho porque yo pienso que es mi a hijo a quien mataron otra vez”, expresó la madre.

Los incidentes de ‘hit and runs’, cuando un chofer atropella y se fuga de la escena, están en aumento en la ciudad de Nueva York. En el 2016, hubo 10 muertes más por hit and runs que en el 2015, y en lo que va del 2017, 3 personas han muerto en las mismas circunstancias incluyendo a una hispana.

Y precisamente para acabar con lo que llamó una epidemia, el presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, Ydanis Rodríguez, dio a conocer este miércoles una propuesta de ley que presentará en los próximos días y con la que intenta disminuir estos casos.

“Hoy estamos diciendo que tener 40,000 casos de chóferes que golpean y se van de la escena, y que como resultados 4,000 personas terminan en el hospitales en condiciones crítica y hasta una persona muriendo por semana, es inaceptable en una de las ciudades más modernas del mundo”, indicó Rodríguez.

Al explicar su propuesta antes de la primera reunión del Concejo Municipal este año, el concejal aprovechó para hacer un llamado para que todos los sectores contribuyan “y evitar así que más familias sigan viviendo con la pesadilla de perder un ser humano que era muy valioso, debido a un chófer criminal que se fue de la escena en vez de llamar al 911 para salvar esa vida”.

Uno de los principales puntos de la legislación que propondrá Rodríguez es el establecer un fondo de recompensa para incitar a las persona a que aporten pistas o evidencias que permitan el arresto, acusación, o condena de individuos que cometan un hit and run.

Además, el concejal indicó que este es sólo el principio y que en el futuro presentará proyectos de ley adicionales que crearían un sistema de alerta cada vez que pase un hit and run (lo cual ya se hace en San Francisco), y aumentar el número de agentes del Departamento de Policía (NYPD) que investiga estos casos.

Las legislaciones que Rodríguez ha patrocinado en el pasado han aumentado las multas civiles contra los chóferes fugitivos y mejorado la forma en que los policías reportan estos casos. Por eso, el 2016 fue el primer año en el cual se supo con exactitud que de los 38 casos fatales de hit and run, 13 conductores fueron arrestados. Esto, según cifras del NYPD, representa que un 34% de todos los casos fueron esclarecidos.

No es suficiente

Sin embargo, activistas como Dulcie Cantón, miembro de la organización Familias para Calles más Seguras, una organización compuesta por víctimas y familiares de afectados por atropellos, pidieron investigaciones más exhaustivas. La mujer fue severamente herida en el 2014 cuando un conductor golpeó su bicicleta y escapó. Cantón estuvo tres días en el hospital por lesiones en su hombro derecho y talón izquierdo. La mujer ahora está afectada por la gran deuda de las facturas médicas que dejó su hospitalización.

Paul Steely White, director de Alternativas de Transporte, también exigió que el NYPD examine todos los casos, no sólo los graves. “Lesiones como la de Dulcie no están siendo investigadas apropiadamente, y si no evidencia claras, no le hacen seguimiento. Los detectives no están siendo despachados a esos casos y por eso estos conductores no encaran la justicia”, expresó.

Austin Finan, un vocero de la Alcaldía, defendió el trabajo de la Uniformada indicando cada uno de los denunciados son investigados. “Estos son casos extraordinariamente difícil de investigar y siempre estamos buscando mejorar nuestros procesos, incluyendo la expansión del uso de evidencia de cámaras y trabajando con el público para descubrir todas las pruebas que permitan resolver estas investigaciones”, enfatizó Finan.

El funcionario añadió que los agentes de la Unidad de Investigación de Atropellos (CIS) siempre son despachados para todos los casos donde una persona es gravemente herida o fallece.

La oficina del concejal Rodríguez espera que para finales de mes se realicen las audiencia en el Comité de Transporte en las cuales se introduzca oficialmente la legislación propuesta este miércoles.

A nivel estatal, Steely White dijo que quiere ver a Albany aumentando las multas por conductores fugitivos ya que muchos escapan porque están borrachos y la multa por conducir ebrio es más alta que la multa de escapar la escena de un accidente.

Hit and run:

3 en lo que va del 2017.

40,00 hit and run choques ocurrieron en 2015.

4,000 peatones, ciclistas y otros conductores estuvieron involucrados.

1 persona al menos a la semana resultó con heridas serias o falleció.

Hit and run en el 2016: