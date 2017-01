Sandra Vidal de ‘Rica Famosa Latina’ habla sobre relación de Pablo Montero y su hijo

La también actriz revela que se encuentra enamorada

Sandra Vidal, la estrella controversial de “Rica Famosa Latina” se encuentra en argentina pasando unas vacaciones al lado de su hijo Pablito, fruto de su relación con Pablo Montero. La actriz de “Angeles” recientemente confesó que el cantante continúa sin aportar dinero para la manutención del pequeño de nueve años, sin embargo, ella aún cree en las promesas de que le haría varios depósitos bancarios.

“Sólo puedo decirte que hay promesas y esperemos que se cumplan pronto. La situación no es la ideal, aunque por lo menos ha prometido que enviará un dinero, así que ya veremos la semana entrante”, dijo Vidal a Diario Basta vía telefónica.

Dijo además que Pablo no ha tenido contacto con su pequeño hijo y que unos días antes de Año Nuevo, sólo le hizo una llamada por Facetime.

“No hemos hablado con Pablo. Recientemente (antes de Año Nuevo), acaba de hablarle por Facetime a Pablito, hacía mucho que no nos hablaba. Sólo lo saludó, pues estaba en el aeropuerto yéndose para Torreón y estaba con su mamá, sin embargo, no se han visto”.

Comentó además que su hijo Pablito ha mostrado dotes de actor, por lo que lo apoyará en lo que desee. “Él quiere ser actor y bailarín. Baila hip-hop, toca muy bien el piano, le gusta mucho el arte, no podemos negar que es hijo de dos artistas. Yo siempre voy a apoyar a mi hijo en lo que decida en la vida, no hay que imponerles nada, ellos deben de elegir lo que los hace feliz”.

Por otro lado, confesó que su corazón es feliz, pues está enamorada.

“En el amor estoy súper bien gracias a Dios, tengo un ángel que es una persona increíble, con unas alas súper grandes. No tiene nada qué ver con el medio, pero no voy a decir nada más”, sentenció.

Por Alma Larios Trejo