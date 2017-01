Doctores de NY en pie de lucha para defender el Obamacare

Grupos médicos de la Gran Manzana le hicieron un llamado al Congreso federal para que evite revocar la ley salud que beneficia a millones de neoyorquinos

Médicos de diferentes organizaciones salieron a la calle este jueves en Manhattan para hacerles un fuerte llamado a los legisladores y líderes del Congreso Federal, para que eviten cambiar o revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), mejor conocida como Obamacare.

Portando carteles y vistiendo sus tradicionales batas blancas los galenos, encabezados por la comisionada del Departamento de Salud de la Ciudad Nueva York, la doctora Mary Bassett, aseguraron que de derogarse la ley, millones de neoyorquinos se verían perjudicados.

Los doctores neoyorquinos creen que el efecto combinado de la posible eliminación del Obamacare junto con los cambios drásticos en los programas de salud federales, incrementarían el número de neoyorquinos sin seguro y reduciría dramáticamente los fondos que garantizan que miles de personas de bajos recursos en la ciudad estén cubiertas por planes como Medicaid, Medicare y el Children’s Health Insurance Program (CHIP).

De igual forma, los médicos advirtieron que esto pone en peligro los derechos de salud de reproductiva de miles de mujeres y crea una carga para los hospitales públicos de la ciudad, que podría llevarlos al borde del colapso.

“La misión del Departamento de Salud es simple -queremos proteger y promover la salud de todos los neoyorquinos. No podemos permanecer en silencio frente a las amenazas a programas y políticas que necesitan ser expandidos como la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Medicaid, Medicare, SNAP y WIC”, dijo la doctora Bassett.

El pedido de los galenos neoyorquinos ocurre un día después que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtiera que de cumplirse la amenaza del presidente electo Donald Trump y algunos miembros del Partido Republicano, de revocar el Obamacare, 2.7 millones de neoyorquinos podrían perder su cobertura médica. De ese total, aproximadamente 1.6 millones viven en los cinco condados de la ciudad de Nueva York.

Consecuencias negativas que produciría la derogatoria

Según estimaciones aportadas este jueves por los médicos neoyorquinos, basadas en un reporte de Families USA, de eliminarse Obamacare el estado de Nueva York, que ha sido uno de los más favorecidos desde que se aprobó la ACA en marzo de 2010, podría sufrir las siguientes consecuencias:

Aproximadamente 2.7 millones de neoyorquinos perderían su cobertura médica. De ellos, 1.6 millones viven en la ciudad de Nueva York.

El histórico bajo número de personas sin seguro médico actualmente en Nueva York podría aumentar a 75% en el 2019.

Unos 124,000 neoyorquinos perderían la asistencia financiera que los ayuda a pagar por su cobertura de salud (un promedio de $178).

Cerca de 8.6 millones de personas con condiciones pre-existentes podría ver su cobertura rechazada nuevamente.

Unos 6.4 millones de neoyorquinos (incluyendo 1.6 millones de niños), podrían sufrir nuevamente límites de por vida en sus pólizas.

El presupuesto estatal podrían sufrir pérdidas que alcanzarían los $3,700 millones.

Los galenos neoyorquinos también le hicieron un llamado al Congreso para que conduzcan una exhaustiva audiencia de confirmación del doctor Tom Price, el nominado por el presidente electo Donald Trump como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

Price, quien es Senador republicano por el estado de Georgia, preside el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, es un férreo opositor del Obamacare.

Los doctores neoyorquinos que desafiaron el intenso frío este jueves y salieron a la calle para defender el Obamacare pertenecen a diversas organizaciones entre las que se encuentran Empire State Medical Association; Doctors for America; National Physicians Alliance; National Health Program; New York County Academy of Family Physicians, entre otras.