El relato de la mendocina que luchó para no ser violada en México: “Volveré a viajar sola porque no se puede vivir con miedo”

Belén Mirallas es cinturón negro en Taekwondo y sus conocimientos en artes marciales le sirvieron para desprenderse del agresor

Ya en su casa, más tranquila y rodeada de sus seres queridos, pero indignada con las autoridades mexicanas, Belén Mirallas, la mendocina que luchó y evitó ser violada en Playa del Carmen durante el anochecer de Navidad, asegura que no se quedará de brazos cruzados, después de haberle contado al mundo, a través de un estremecedor video en Facebook, cómo salvó su vida de milagro, gracias a sus conocimientos de artes marciales.

Expresó que aunque se cansó del maltrato y la burocracia del sistema judicial de ese país, no parará hasta tener respuestas oficiales a su denuncia. Asimismo, dejó en claro un mensaje: “Volveré a viajar sola porque no se puede vivir con miedo ni ser rehén de nadie”.

En las próximas horas, la joven comenzará a reclamar en la Embajada de México en la Argentina no sólo para que se avance con su caso , sino para que se produzcan cambios en el sistema judicial mexicano por el “desinterés y el maltrato hacia las víctimas”.

La joven estudiante de Arquitectura, quien vacacionaba unos días en el paradisíaco balneario, tras finalizar una beca universitaria, contó las idas y vueltas que tuvo que pasar luego del violento ataque para lograr abrir finalmente un expediente en la Fiscalía General así como las trabas para llegar a la oficina de Delitos Sexuales.

“En medio de la desesperación, tuve que explicar varias veces en el 911 lo que me pasaba; después los policías, que descreían de lo que viví, hicieron un breve patrullaje y si no fuera por mi insistencia, la denuncia quedaba en la nada. Hubo que esperar a la policía ministerial, para luego irme por mis propios medios a la Fiscalía General, donde había una sola persona y no me dieron una copia de mi declaración”, indicó Belén. “Antes de volverme a Argentina quise hacer una solicitud de desahogo para pedir que se avance y se dispongan pruebas, pero no me la quisieron recibir. Hice un poder para que la presentara luego mi amigo Capu pero lo maltrataron y no se la aceptaron”, agregó.

Asimismo, la joven asegura que a pesar de los esfuerzos por hacer los trámites correspondientes y de decidir hacer la denuncia social a través de las redes sociales, ninguna autoridad de ambos países la ha contactado. “Estoy esperando que aparezca alguien, que se comunique alguien. Todos me preguntan por el tipo que quiso violarme, si lo reconocería, y lo único que tengo para decir es que le pregunten a las autoridades mexicanas, por ejemplo, porqué no se hizo el identikit; tienen que saber que sus autoridades no los están cuidando, similar a lo que pasa en nuestro país muchas veces”.

También, Belén se refirió al impacto mediático que generó su video en la red social. “No me esperaba que explotara esto, tuve que ordenarme en este sentido y hay mensajes que todavía no puedo leer. Me contactan muchísimas chicas que han pasado por lo mismo, situaciones de peligro extremas, pero que les da miedo decirlo, porque hay mucha estigmatización. Pero acá hay que ser claro: hablar de violación, sino nos van a seguir violando”, expresó la mendocina, y añadió: “Voy a seguir viajando sola, como debe ser, porque no hay que tener miedo ni ser rehén. Nadie tiene que cambiar mi forma de ser; de ser libre”.

Asimismo, la experta en artes marciales, que logró desprenderse del agresor con un golpe certero en la tráquea a pesar de recibir piñas en el rostro, sabe que su caso servirá para visibilizar aún más la problemática de género. “Lo que más me ayudó para salir a contar todo fue el apoyo de mi familia y amigos, quienes me dicen que soy un ejemplo, porque pude llegar a muchas víctimas que no se animan a hablar”, concluyó Belén, quien agradece haber aprendido Taekwondo y ser la primera cinturón negro de San Rafael, aunque jamás pensó que podía utilizarlo para defenderse de un ataque semejante. “Si hubiera aprendido a tocar el piano no la cuento; fue pura casualidad que me salvé”.