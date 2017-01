Sigue en suspenso destrucción de récords usados para el IDNYC

Luego de más de 7 horas de testimonios y argumentos, no hubo una decisión por parte del juez de la Corte Suprema de Staten Island Philip Minardo, sobre el derecho que reclama la Alcaldía de poder eliminar los archivos con los datos personales de los que solicitaron el ID Municipal (IDNYC).

El alcalde Bill de Blasio no estuvo entre los testigos que presentó la Ciudad, y en su lugar acudieron Nisha Agarwal, la comisionada de la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía, Steve Banks, comisionado de la Administración de Recursos Humanos y John Miller subcomisionado de Inteligencia y Contraterrorismo en el Departamento de Policía (NYPD), quienes testificaron a favor de la destrucción de esos archivos, como una manera de proteger a los inmigrantes ante la próxima administración de Donald Trump.

7.5 hour long hearing on IDNYC wraps with no conclusion. Judge wants to hear from more witnesses, possibly tomorrow or next week

— Laura Nahmias (@nahmias) January 5, 2017