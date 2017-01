El martes 3 de enero fue un día histórico. El primer congresista dominicano, Adriano Espaillat, tomó el juramento para ingresar a la cámara de representantes de los Estados Unidos. La ceremonia en la capital del país fue presidida por el primer juez dominicano en un tribunal de apelación de justicia , Rolando T. Acosta. ¡Qué maravilloso!

En una época en nuestro país cuando los inmigrantes temen por su lugar en los Estados Unidos; en un tiempo cuando se ven pintadas esvásticas en lugares públicos, reciente desfiles anunciados por el KKK por Main Street, cuando el Presidente electo dice que va a construir un muro para mantener a los inmigrantes fuera del país, y amenaza con crear un registro para los musulmanes, tenemos que resaltar momentos que muestran el verdadero espíritu de nuestro país. La juramentación del congresista Espaillat fue un momento especial precisamente porque resalta un acto fundamentalmente del tipo de país que somos.

Este momento es un testimonio de lo que es posible en nuestro gran país; que el Sueño Americano es cierto; que los inmigrantes son el futuro de este país como siempre lo han sido.

Me siento orgullosa de estar al lado de estos dos hombres, que han roto barreras y allanaron el camino hacia el éxito para otros. Me siento orgullosa de estar con la multitud que viajó de Nueva York para presenciar este momento. Y porque este momento fue posible todavía me siento orgullosa de llamarme ciudadana de los Estados Unidos.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School