Reina de belleza latina pide ayuda para ir a Miss Universo 2017

La representante de República Dominicana necesita dinero para participar en certamen de belleza

Sal García, Miss República Dominicana 2016 está pidiendo ayuda por internet para poder costearse su viaje al certamen Miss Universo en Filipinas.

La modelo aseguró en la plataforma Giveforward.com que no tiene el suficiente dinero para estar en el concurso de belleza el próximo 30 de enero, por lo que pide una cantidad de 10 mil dólares para cumplir su sueño.

En la descripción, Rosalba Abreu, su nombre real, comenta que desde muy pequeña su sueño fue participar en el concurso de Miss Universo.

“Desde pequeña fui aficionada al modelaje y los concursos de belleza, siempre fui muy delgada y alta, lo cual me generaba burlas cuando era niña…

“El lograr este peldaño me llevó a soñar mas allá, con ser una digna representante de mi país en unos de los concursos mas prestigiosos del mundo”, escribió.

Sin embargo, Sal revela que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera como modelo, pues tras coronarse como la representante de su país a nivel mundial, sufrió un bullying que ni ella misma se esperaba.

“Mas las burlas y el acoso cibernético no pudieron desalentarme el acoso emocional me sacó muchas lágrimas porque no entendía pero no me detuvieron”, posteó.

García comentó que ni empresas privadas ni el gobierno la han apoyado, por lo que le pide al pueblo que cooperen para que pueda representar a su paÌs en Miss Universo, aunque una de las primeras que aportó fue Clarissa Molina, su antecesora.

Hasta el momento lleva recaudados 5 mil 646 dólares, la mitad de su meta.