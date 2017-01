“La Chofis” y Pulido dan la victoria a Chivas sobre Pumas

El conjunto felino sigue sin poder derrotar al Guadalajara en su estadio desde hace más de 35 años

Mucho se habla de la “maldición celeste” que azota a Cruz Azul desde hace dos décadas sin poder conseguir un título de liga. Pero fuera del concepto llamado “campeonato”, existe otra maldición que se mantiene por más de tres décadas en el fútbol mexicano.

Esa mala vibra, mal augurio o mala suerte, como se le quiera llamar, persigue a Pumas UNAM desde hace 35 años. Este sábado acarició la oportunidad de ponerle fin, pero no se pudo. Simplemente, la jetatura de Chivas se mantiene otro año más.

El Guadalajara derrotó 2-1 al conjunto universitario, que no puede conseguir un triunfo en la casa del rebaño sagrado desde hace 35 años y ahora se acumularon otros 90 minutos de este fatídico e inolvidable récord, para el equipo de la máxima casa de estudios.

Fue un duelo equilibrado de principio a fin entre Chivas y Pumas en el estadio Omnilife, en que también se conjugaron las tácticas estratégicas del argentino Matías Almeyda y Paco Palencia, que aún no cumple un año en su nueva faceta de director técnico.

Los felinos se fueron todo al frente, pero simplemente la suerte una vez más no estuvo de su lado en tierras tapatías y los postes fueron su principal rival, así es, mala suerte… La maldición apremia.

Fue entonces, cuando al minuto 26 del primer tiempo, aún en plena juventud del partido, un contragolpe a velocidad del cuadro rojiblanco permitió que Eduardo “La Chofis” López empujara el balón hasta el fondo de las redes desde el área chica, para abrir el marcador.

Once minutos después, Alan Pulido prácticamente sentenció el partido con el segundo tanto de las Chivas que ya parecía definitivo. Luego de una jugada a velocidad por sector de la derecha, “La Chofis” López logró llegar hasta territorio enemigo, para mandar un pase filtrado al exjugador de Tigres UANL y Olimpiacos de Grecia, quien se encargó de perforar las redes del “Pikolín”.

Así terminó la primera mitad. Para la parte complementaria, el esquema bo cambió mucho. El extuzo Rodolfo Pizarro se estrenó en el Clausura 2017 con la casaca de Chivas, pero no tuvo mucha participación.

Fue entonces cuando al minuto 55 de tiempo corrido, Alan Mendoza acortó distancias para los felinos con un disparo raso cruzado, hasta incrustar el esférico en la parte inferior derecha. La afición Chivas, sin duda, sintió pasos en la azotea, pues empezaba a permear el temor de que la maldición se rompiera.

De pronto, en la recta final del partido, otro gol de Pumas cayó como balde de agua fría en las tribunas del Omnilife, sin embargo, el tanto universitario fue anulado por una infracción y la tranquilidad regresó al inmueble tapatío.

Terminó el encuentro, Chivas concretó su primer triunfo de la temporada y Pumas tendrá que esperar una nueva oportunidad para terminar con esa racha negativa en la casa del equipo de Jorge Vergara.

Para este domingo:

Toluca vs. Atlas, 1pm ET / 12pm Centro / 10 am PT

Puebla vs. Monterrey, 7 pm ET / 6 pm Centro / 4 pm PT