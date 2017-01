Video Test Drive Ferrari 488 GTB 2017, más en todo

El Video Test Drive Ferrari 488 GTB 2017 es un recordatorio del verdadero privilegio que significa ponerse al volante de uno de los autos más exclusivos del mundo. No es la primera vez que manejo un Ferrari - y espero que…

El Video Test Drive Ferrari 488 GTB 2017 es un recordatorio del verdadero privilegio que significa ponerse al volante de uno de los autos más exclusivos del mundo.

No es la primera vez que manejo un Ferrari – y espero que no sea la última -, pero este modelo en particular es especial porque marca el inicio de una nueva era para la casa del Cavallino Rampante, ya que se trata del primero modelo de la gama de motores V8 con sistema de turbo cargadores.

Con el Ferrari 488 GTB 2017 se empieza a hacer realidad la promesa de Ferrari de que todos sus modelos futuros tendrán turbocargadores y-o un componente híbrido, aunque podríamos decir que esta era ya había comenzado con el LaFerrari, pero ese es un modelo de producción aún más limitada.

Hace unos meses ya habíamos publicado un breve video de nuestro primer Test Drive, pero ahora vamos a fondo y analizamos cada delante de este auto que es el el reemplazo del amado Ferrari 458 Italia.

Hay tanta historia y datos técnicos sobre este auto que bien vale la pena invertir 10 minutos para entender por qué los autos de la Ferrari provocan un culto que no se puede comprar con ningún otra marca de autos en el mundo entero.

Y cuando nos damos cuenta de que aún con todo el dinero del mundo no es garantía de poder comprar una de estas joyas de la ingeniería automotriz italiana, no queda más que abrocharse el cinturón y disfrutar de la experiencia.

Para los interesados, el Ferrari 488 GTB 2017 tiene un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) de $242,737, con lo que se sitúa entre dos de los modelos de su competencia inmediata, el McLaren 650S, que tiene versiones que van de los $349,500, hasta los $372,600 y el Lamborghini Huracán, con precios entre los $203,295 y los $265,845.

Sin embargo, para los verdaderos amantes de Ferrari, no existe competencia.

