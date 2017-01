Esto es lo que necesita saber sobre el cuidado de la salud

Tiene plazo para inscribirse hasta el 31 de enero

Dados los resultados de las elecciones presidenciales, muchos de nosotros nos estamos preguntando cómo será el futuro, incluyendo el futuro de los servicios para la salud. En 2010, Obama firmó la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y desde entonces, 20 millones de personas han obtenido acceso a servicios para su salud, de calidad y accesibles.

ACA no solo ayudó a que millones de personas recibieran cobertura, sino que también creó mejores servicios para la salud mediante la ampliación de la cobertura de servicios preventivos. Debido a la ACA, todas las personas aseguradas, incluyendo aquellas con seguro de salud privado, pueden recibir atención preventiva (incluyendo métodos anticonceptivos y exámenes para la detección de cáncer de mama y del cuello uterino), sin un co-pago.

Pero a pesar de que millones de personas hoy en día se benefician de un mejor seguro médico, Donald Trump ha prometido revocar la ACA. Seguro, que estará preguntándose cómo le afectará esto. Aunque las amenazas a la ACA son muy reales, la probabilidad de que sea totalmente revocada de inmediato es escasa y usted todavía tiene la oportunidad de inscribirse en el Mercado de Salud del Estado de Nueva York para recibir cobertura en el 2017. Hasta el 31 de enero usted puede inscribirse, re-inscribirse o cambiar su plan de seguro.

Sabemos que puede ser confuso averiguar para que califica. Usted no tiene que resolverlo por sí sola – en cualquiera de los centros de salud de PPNYC, nuestras consejeras pueden brindarle una consulta gratuita y confidencial para ayudarle a tener acceso a la atención que necesita. También podemos ayudarle a determinar si califica para un plan accesible a través de Medicaid o para ayuda financiera para comprar un plan a través del Mercado. Aunque ya tenga un seguro a través del Mercado, le recomendamos que visite el Mercado nuevamente. Los planes de seguro médico y los costos cambian cada año y podría haber un mejor plan para usted para este 2017.

El seguro médico le protege a usted y a su familia y así puede obtener la atención que necesita, cuando la necesita, sin facturas médicas grandes. Desgraciadamente, la ACA no cubre a todas las personas. Casi 1 millón de personas en Nueva York no están aseguradas, incluyendo muchos de los inmigrantes de nuestra ciudad, debido al costo o la inelegibilidad debido a su estatus migratorio. En PPNYC, ofrecemos atención médica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o de su capacidad para pagar. Nuestros servicios son gratuitos o accesibles a todos y todos los servicios de calidad de nuestros proveedores, son totalmente confidenciales. Proveemos cuidado a todos los que pasan por nuestras puertas.

Todavía no sabemos qué pasará en los próximos años en cuanto a los servicios accesibles para la salud. Pero es seguro que seguiremos luchando, no importa qué pase y que nuestras puertas se mantendrán abiertas como un recurso para todos. Ofrecemos y continuaremos ofreciendo la gama completa de servicios para la salud sexual y reproductiva a todos, incluyendo métodos anticonceptivos, pruebas de infecciones de transmisión sexual y atención preventiva, como las pruebas de detección de cáncer. Ya sea que tenga seguro o no, seguiremos siendo un recurso para usted. Independientemente de su estado de inmigración, le brindaremos la atención especializada y de alta calidad que necesita.

Le invitamos a nuestros centros de salud para aprender más sobre el seguro médico y la mejor opción para usted y su familia. Para hacer una cita para nuestros servicios de salud reproductiva y sexual o para ayudarle a inscribirse en un seguro médico, llámenos al 1-800-230-PLAN o visite http://www.PPNYC.org.

(Louise Marchena, Planned Parenthood)