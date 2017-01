Gobernador Cuomo promete avanzar el DREAM Act estatal

En su discurso sobre el Estado del Estado, el mandatario también presentó una serie de iniciativas para beneficiar a los inmigrantes en general

En el primero de una serie de discursos sobre el Estado del Estado, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo prometió este lunes avanzar la aprobación del DREAM Act estatal, para beneficiar a miles de jóvenes indocumentados que buscan ingresara a la universidad.

El mandatario reiteró su apoyo a la medida, que no ha logrado ser aprobada por la Legislatura en Albany, y que abriría las puertas de la educación superior a miles de neoyorquinos. El DRAM Act, dijo Cuomo, permitiría extender la ayuda financiera y becas a estudiantes que se encuentren en el país sin un estatus migratorio.

Pero esa no fue la única referencia que el Gobernador hizo sobre inmigración. Una gran parte de su discurso lo usó para explicar el lanzamiento del la iniciativa “We Are All Inmigrantes” (todos somos inmigrantes), que comprende un paquete de propuestas para expandir las oportunidades de los inmigrantes en el estado.

Una de estas medidas es el Empire State Immigrant Defense Fund (Fondo de Defensa de Inmigrantes de Nueva York), que permitirá a todos los residentes de Nueva York, sin importar su estatus migratorio, tener acceso a representación legal.

El fondo, que será el primero de ese tipo en toda la nación, estará administrado por el Oficina Estatal de Nuevos Americanos (ONA), en conjunto con organizaciones pro inmigrantes, activistas, firmas de abogados y universidades.

Además, el Gobernador propuso que a través de ONA se expandan los servicios que permitan a los inmigrantes participar más activamente los ámbitos cívico y económico, a nivel estatal. Para ello, esa oficina seguirá expandiendo el éxito que se logró con el lanzamiento en julio pasado de la iniciativa NaturalizeNY, y esto incluirá la realización de otra lotería que permita a 1,500 inmigrantes adicionales a aplicar por la ciudadanía estadounidense con todos los costos del proceso cubiertos por el estado.

Según datos de la oficina de Cuomo, en Nueva York hay aproximadamente un millón de neoyorquinos que ya pueden naturalizarse,pero un gran mayoría no lo hace por falta de fondos para costear las tarifas federales de Inmigración.

Y para ayudar a la adaptación exitosa de los inmigrantes y sus familias, el mandatario también anunció la creación del Blue Ribbon Panel sobre Immigración, cuyo objetivo principal será destacar las historias exitosas de inmigrantes y el gran impacto que han tenido en el estado. Este panel hará recomendaciones en cómo mejorar la asignación de recursos para servicios que se prestan a los nuevos residentes del estado.

Reforma judicial

Otros de los aspectos destacados del discurso del Gobernador fue una serie de medidas relacionadas con la reforma judicial.

Entre estas destaca un redefinición del sistema de fianza y las detenciones previas a un juicio, que permita al juez determinar si un individuo puede quedar libre antes de que comience su proceso judicial, por no representar un peligro para el público.

Actualmente muchos detenido que no representan un riesgo siguen detenidos, por no contar con los recursos para pagar las fianzas.

El cambio que propone Cuomo permitirá a jueces a determinar, sin poner fianza, el que una persona no representa un peligro, lo que eliminaría la brecha entre aquellos neoyorquinos de bajos recursos que no pueden pagar y siguen presos.

Otra cambio importante que anunció es aumentar la edad de responsabilidad criminal de de 16 a 18 años, para evitar que muchos adolescentes sigan en el sistema carcelario para adultos, sin importar la ofensa que hayan cometido.

Datos del estado indican que el 86% de los más de 27,000 adolescentes que fueron arrestados en el 2015 no habían cometidos crímenes violentos, y la gran mayoría terminó siendo procesados en el sistema de justicia criminal.