Javier Palomarez, de acérrimo crítico de Trump a “asesor” en materia de diversidad

Dijo estar “entusiasmado” por el “progreso” que ha visto en el equipo del presidente electo y que su interés es ayudar al avance del país

WASHINGTON.- Con un inesperado giro de 180 grados, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de EEUU (USHCC), el mexicoamericano Javier Palomarez, pasó de ser un fuerte crítico del presidente electo, Donald Trump, a uno de sus más cercanos “asesores” en materia de diversidad.

Palomarez fue nombrado la semana pasada al estrecho círculo de 57 “asesores” de la llamada “Coalición Nacional para la Diversidad” del equipo de Trump, que incluye a siete hispanos.

Salvo Palomarez, líder de una organización que representa a 4,2 millones de negocios hispanos, ninguno del resto de los incluidos en la página web tiene renombre nacional.

Palomarez, quien presuntamente busca tener influencia al tener un puesto en la mesa con el equipo de Trump, fue un fuerte crítico de la retórica anti-inmigrante del magnate empresarial y su plan de deportación, y llegó a calificarlo de “payaso”.

Durante el proceso de primarias, la USHCC apoyó la nominación presidencial del gobernador de Ohio, John Kasich, del lado republicano, y la de Hillary Clinton, del lado demócrata.

Más adelante, durante la contienda general, el grupo de Palomarez apoyó oficialmente a Clinton.

La relación entre la USHCC y Trump atravesó momentos de animosidad, luego de que éste rechazó una invitación en octubre de 2015 de participar en un foro presidencial para responder a preguntas del público sobre sus posturas en asuntos de interés para los hispanos. Otros precandidatos de ambos partidos sí participaron.

Durante la campaña preelectoral, Trump prometió la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, y la eliminación tanto del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y de los alivios migratorios.

No ha abandonado su promesa de construir un muro pagado eventualmente por México, pero ha matizado que dará prioridad a la deportación de criminales y que ofrecerá una alternativa al “DACA”, pero sin dar detalles.

Dos días después de las elecciones, Palomarez pidió en un comunicado apoyar a Trump “y demostrar tolerancia, compartiendo la creencia que nuestra prosperidad se construye con el trabajo duro, la rendición de cuentas, y una visión positiva para nuestro futuro.

Según informes de prensa, Palomarez dijo estar “entusiasmado” por el “progreso” que ha visto en el equipo de Trump, y que su interés es ayudar al avance del país.

Este diario solicitó comentarios de la USHCC y directamente del propio Palomarez, pero no ha recibido respuesta alguna.

Reacciones encontradas

El nombramiento de Palomarez tomó por sorpresa a diversos grupos de la comunidad hispana y al público en general, cuyas reacciones abarcaron desde el asombro, hasta el escepticismo, rechazo y acusaciones de “vendido” en las redes sociales.

En declaraciones a este diario, Ben Monterroso, director ejecutivo de “Mi Familia Vota”, dijo hoy que está dispuesto a dar a Palomarez “el beneficio de la duda, siempre y cuando no pierda de vista las prioridades e intereses de nuestra comunidad”.

“Tengo sentimientos encontrados con esto: por un lado no entiendo cómo puede estar con alguien que no mostró ningún respeto a la comunidad pero, por otro, prefiero tener allí a alguien que conoce nuestras prioridades y no a una bola de gente cuyos intereses desconocemos”, explicó.

“Espero que tenga la entereza y capacidad de salirse si ve que las cosas no van a beneficiarnos”, afirmó Monterroso.

Otros no han sido tan generosos.

El abogado y columnista Raúl Reyes, dijo en un artículo de opinión en The Hill que Trump no ha cambiado sus posturas y resulta “decepcionante” que, a su juicio, Palomarez “está cediendo su dignidad” al sumarse a su bando.

Después de calificarlo de “peligroso”, ahora “Palomarez aparentemente está ansioso por trabajar con Trump y miembros de su equipo, como el campeón del nacionalismo blanco, Steve Bannon”, señaló Reyes.

El abogado consideró que Palomarez hubiese sido una buena opción al frente de la Administración para la Pequeña Empresa (SBA) pero, en vez, ahora servirá de escudo contra las acusaciones de racismo vertidas contra Trump.

Además, los activistas pusieron en duda que la coalición de diversidad tenga un impacto real si, hasta ahora, no hay un solo latino en el gabinete presidencial.

Cristóbal Alex, presidente del “Latino Victory Project”, dijo en un comunicado que Palomarez ha caído en la trampa de ponerse al servicio de Trump en vez de “velar por el bienestar de nuestra comunidad”.

“Entendemos la necesidad de la diversidad… y la importancia de ser parte de la conversación, pero existen asuntos no negociables para nuestra comunidad que los líderes latinos deben tener en cuenta”, dijo Alex, al enumerar asuntos como la defensa de “Obamacare” , el “DACA” para los “DREAMers”, y un aumento del salario mínimo.

Está por verse si Palomarez luchará por la comunidad latina o apoyará las posturas de Trump que antes criticó, advirtió Alex.