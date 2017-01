Video: Perdían por 14 puntos faltando un minuto, metieron seis triples y ganaron

Esta hazaña se dio en el básquetbol universitario de Estados Unidos

“He dirigido en escuelas, en universidades, en la NBA y en el básquetbol internacional. Nunca vi nada parecido”. Eric Musselman, ex entrenador de la selección de Venezuela, todavía no puede creer el partido que ganó su equipo, Nevada Wolf Pack sobre New Mexico, en el torneo universitario de la NCAA en Estados Unidos.

Los Wolf Pack llegaron a perder por 25 puntos, pero eso no es lo más insólito, sino que estaban en una desventaja de 14 tantos cuando faltaba apenas un minuto por jugar. Lo que sus jugadores hicieron fue fantástico: metieron seis triples en 56 segundos y enviaron el partido a tiempo suplementario, cuando consiguieron la victoria.

Tras empatar en 94 puntos, fueron a suplementario. Otra vez Nevada estaba en desventaja (104-102) y lo ganó a tres segundos del final… con otro triple. Increíble.