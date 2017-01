Debuta Sabrina Sabrok como actriz porno

La argentina producirá y protagonizará videos para adultos

La cantante Sabrina Sabrok debutó como actriz porno.

A través de su plataforma digital sabrinasabrokporn.com, la rubia, que se encuentra en recuperación de su reciente cirugía de aumento de glúteos, lanzó contenido explícito de ella y su esposo Alexandro teniendo relaciones sexuales.

“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes, y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro“, indicó la actriz en un comunicado.

new videos every month on my new adult website ! sabrinasabrokporn.com 👄 A video posted by Sabrina sabrok 😈👄😈 (@sabrinasabrok) on Jan 10, 2017 at 1:28pm PST

Hasta el momento, el principal atractivo del sitio son los videos de Sabrok, pero el siguiente paso de la también modelo es presentar a otros actores porno bajo su sello.

“No voy a hacer videos con alguien más que no sea mi marido pero sí pretendo incluir más actores y actrices que se quieran sumar al proyecto y yo producirlos“, comentó.

La página funciona con membresías mensuales y anuales.