FIFA utilizó polémica foto de Luis Suárez en “The Best” y se volvió viral

El delantero de Barcelona no asistió a la ceremonia, pero ya lo había avisado la semana pasada; los organizadores eligieron una foto suya de hace cinco años

La noticia llegó pocas horas antes del inicio de los premios The Best: los jugadores de Barcelona no asistirían a la tradicional gala de la FIFA. Ni Leo Messi ni Andrés Iniesta ni Gerad Piqué ni Luis Suárez. ¿El motivo? “Preparar el partido del miércoles contra el Athletic Bilbao”. Sin embargo, el uruguayo ya había anunciado su ausencia la semana pasada y tenía otro motivo: jamás pudo recomponer su relación con el ente regulador del fútbol después de la suspensión que recibió durante el Mundial Brasil 2014 por haber mordido al italiano Giorgio Chiellini.

Luis Suárez quedó muy enojado con la FIFA. Sigue pensando que fue injusta y severa la sanción que le aplicaron en la Copa del Mundo, que lo obligó a dejar la competencia de manera inmediata y que lo alejó de las canchas por más de cinco meses. La FIFA también parece tener una actitud negativa hacia el uruguayo. Puede ser casualidad o no, pero, por ejemplo, lo dejaron afuera del equipo ideal del 2015, año en el que había ganado la Champions League siendo un jugador clave.

Recién este año volvieron a incluirlo, al punto de dejar afuera de la alineación al francés Antoine Griezmann, uno de los tres finalistas al premio al mejor jugador del año. Pero él ya había decidido no asistir. La polémica llegó cuando la FIFA mostró en pantalla la foto de Suárez: era vieja, aparecía en una actitud muy descontracturada (muy diferente a la de los otros jugadores, que estaban serios) y mostrando los dientes. Sí, los dientes. Lo curioso es que la foto tiene casi cinco años, ya que el uruguayo tiene la camiseta que utilizó en lo Juegos Olímpicos Londres 2012.

La imagen no tardó en hacerse viral. Desde los memes hasta la indignación. Hubo todo tipo de comentarios para describirla, como “extraña”, “insólita” y hasta “mala leche”.