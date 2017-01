Luis Enrique le contesta a Cristiano Ronaldo

El técnico del conjunto blaugrana minimizó lo dicho por el portugués en la entrega de los premios "The Best"

“Lamento que los jugadores del Barcelona no hayan venido, pero es comprensible”, fue como Cristiano Ronaldo cerró su discurso, de una forma un tanto irónica, tras recibir el galardón “The Best” al mejor jugador de 2016.

Esta frase no ha sido bien recibida en el seno del conjunto catalán, especialmente por Luis Enrique, técnico del equipo blaugrana, quien este martes ofreció una conferencia de prensa, previo al encuentro del día de mañana frente al Athletic de Bilbao, en donde se juega la vida en la Copa del Rey.

Un reportero se atrevió a preguntarle qué opinaba sobre lo dicho por CR7 en la gala, a lo que Luis Enrique respondió: “Tengo mucha suerte, no he visto la tele en una semana. Me privo de ver algunos shows que me cuentan”, dijo el técnico azulgrana bajo una leve sonrisa.

Luis Enrique sobre el The Best de Cristiano 😎 pic.twitter.com/CmUF0VfZLt — FCBarcelona live (@VidaBlaugrana_) January 10, 2017

Además, respaldó la decisión de sus jugadores de no ir a la ceremonia organizada por la FIFA.