Calendario 2017 de mexicanos en el fútbol de Europa (Horarios y TV)

Guía para no perder la pista de los futbolistas 'aztecas' en el balompié del 'viejo continente' en el primer semestre de este año

Los futbolistas mexicanos en Europa enfrentan un 2017 lleno de retos y de grandes oportunidades para destacar y consolidarse o redimirse. Estos son los datos disponibles de las agendas de sus equipos para el año que comienza y se los dejamos para que los sigan en cada una de sus evoluciones.

Javier ‘Chicharito’ Hernández (Bayer Leverkusen)

Champions League

Martes 21 de febrero

Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid (Champions League)

Estadio: Bay Arena

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

TV: Fox Deportes y BeIn Sports.

Miércoles 15 de marzo

Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen (Champions League)

Estadio: Vicente Calderón

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

TV: Fox Deportes y BeIn Sports.

Bundesliga

Domingo 22 de enero

Bayer 04 Leverkusen vs. Hertha BSC

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 28 de enero

Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach

9:30 Pacífico / 11:30 a.m. centro / 12:30 p.m. Este

TV: Fox Deportes

Viernes 3 de febrero

Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen

11:30 a.m. Pacífico / 13:30 p.m. centro / 14:30 p.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 11 de febrero

Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt (choque directo del Chicharito con Marco Fabián)

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Viernes 17 de febrero

FC Augsburg vs. Bayer 04 Leverkusen

11:30 a.m. Pacífico / 13:30 p.m. centro / 14:30 p.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 25 de febrero

Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FSV Mainz 05

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 4 de marzo

Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Viernes 10 de marzo

Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen

11:30 a.m. Pacífico / 13:30 p.m. centro / 14:30 p.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 18 de marzo

TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Domingo 2 de abril

Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

8:30 a.m. Pacífico / 10:30 a.m. centro / 11:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Miércoles 5 de abril

SV Darmstadt 98 vs. Bayer 04 Leverkusen

11:00 a.m. Pacífico / 13:00 p.m. centro / 14:00 p.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 8 de abril

RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 15 de abril

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 22 de abril

SC Freiburg vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 29 de abril

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Schalke 04

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 6 de mayo

FC Ingolstadt 04 vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 13 de mayo

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Köln

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Sábado 20 de mayo

Hertha BSC vs. Bayer 04 Leverkusen

6:30 a.m. Pacífico / 8:30 a.m. centro / 9:30 a.m. Este

TV: Fox Deportes

Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Miguel Layún (Porto)

Champions League

Miércoles 22 de febrero

Porto vs. Juventus (Champions League)

Estadio: do Dragão Porto

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

Martes 14 de marzo

Juventus vs. Porto (Champions League)

Estadio: Juventus Stadium Turin

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

Primeira Liga (Fechas y horas por confirmar)

Sábado 28 de enero

Estoril Praia vs. FC Porto

Lugar: António Coimbra da Mota

Domingo 5 de febrero

FC Porto vs. Sporting

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 12 de febrero

Vitória de Guimarães vs. FC Porto

Lugar: D. A. Henriques

Domingo 19 de febrero

FC Porto vs. Tondela

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 26 de febrero

Boavista – FC Porto

Lugar: Bessa, Oporto

Domingo 5 de marzo

FC Porto – Nacional

Lugar: Dragão, Porto

Sábado 11 de marzo

FC Arouca vs. FC Porto

Lugar: Mun. Arouca

Domingo 19 de marzo

FC Porto – Vitória de Setúbal

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 2 de abril

Benfica – FC Porto

Lugar: SL Benfica

Domingo 9 de abril

FC Porto – Belenenses

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 16 de abril

Sporting Braga vs. FC Porto

Lugar: Mun. Braga

Domingo 23 de abril

FC Porto – Feirense

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 30 de abril

Chaves – FC Porto

Lugar: Municipal, Chaves

Domingo 7 de mayo

Marítimo – FC Porto

Lugar: Marítimo, Funchal

Domingo 14 de mayo

FC Porto – FC Paços de Ferreira

Lugar: Dragão, Oporto

Domingo 21 de mayo

Moreirense – FC Porto

Lugar: Com. Joaquim Freitas, M. Cónegos

Jonathan dos Santos (Villarreal)

Europa League (16avos. de final)

Jueves 16 de febrero

Villarreal CF vs. AS Roma

Hora por confirmar

Jueves 23 de febrero

AS Roma vs. Villarreal CF

Hora por confirmar

La Liga

Sábado 28 de enero

Villarreal CF vs. Granada CF (encuentro directo de Jona dos Santos contra Guillermo Ochoa)

4:00 a.m. Pacífico / 6:00 a.m. Centro / 7:00 a.m. Este

Domingo 19 de febrero

Villarreal vs. Real Sociedad (encuentro directo de Jona dos Santos con Carlos Vela)

Hora por confirmar

Domingo 26 de febrero

Villarreal vs. Real Madrid

Hora por confirmar

Miércoles 26 de abril

Atlético de Madrid vs. Villarreal

Hora por confirmar

Domingo 7 de mayo

Villarreal vs. Barcelona

Hora por confirmar

Raúl Jiménez (Benfica)

Primeira Liga

Sábado 14 de enero

SL Benfica vs. Boavista FC

8:00 a.m. Pacífico / 10:00 a.m. Centro / 11:00 a.m. Este

Domingo 19 de febrero

Braga vs. SL Benfica

Horario por definir

Domingo 2 de abril

SL Benfica vs. Porto

Horario por definir

Domingo 23 de abril

Sporting Lisboa vs. SL Benfica

Horario por definir

Carlos Vela (Real Sociedad)

La Liga

Lunes 16 de enero

Málaga vs. Real Sociedad

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

Lunes 23 de enero

Real Sociedad vs. Celta

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

Domingo 29 de enero

Real Madrid vs. Real Sociedad

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. centro / 2:45 p.m. Este

Domingo 19 de febrero

Real Sociedad vs. Villarreal (encuentro directo de Carlos Vela con Jonathan dos Santos)

Domingo 12 de marzo

Real Sociedad vs. Athletic (Todo un Clásico)

Miércoles 5 de abril

Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

Domingo 16 de abril

Barcelona vs. Real Sociedad

Domingo 30 de abril

Real Sociedad vs. Granada (encuentro directo de Carlos Vela con Guillermo Ochoa).

Diego Reyes (RCD Espanyol)

La Liga

Sábado 21 de enero

RCD Espanyol vs. Granada CF (Duelo directo entre Reyes y Guillermo Ochoa)

5:00 a.m. Pacífico / 6:00 a.m. Centro / 7:00 a.m. Este

Viernes, 10 de febrero

RCD Espanyol vs. Real Sociedad (Duelo directo entre Reyes y Carlos Vela)

11:45 a.m. Pacífico / 1:45 p.m. Centro / 2:45 p.m. Este

Domingo 19 de febrero

Real Madrid vs. RCD Espanyol

Horario por definir

Domingo 5 de marzo

Villarreal vs. RCD Espanyol (Duelo directo entre Reyes y Jonathan dos Santos)

Horario por definir

Domingo 23 de abril

RCD Espanyol vs. Atlético de Madrid

Domingo 30 de abril

RCD Espanyol vs. Barcelona

Domingo 21 de mayo

Granada vs. RCD Espanyol (Duelo directo entre Reyes y Ochoa)