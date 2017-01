Educación bilingüe y educación especial no son lo mismo

Estudiantes que no saben inglés corren el riesgo de ser colocados en clases especiales donde no reciben inglés intensivo ni clases normales de otras materias

Muchos alumnos que hablan español en casa o que acaban de llegar al país se inscriben en escuelas que no tienen personal calificado en la enseñanza bilingüe y/o en la enseñanza del inglés intensivo (o inglés como nuevo idioma—ENL). De por sí, esto es un problema que debe ser rectificado.

Pero lo peor es que, en muchos casos, las autoridades escolares hacen decisiones sobre estos estudiantes basadas en los resultados de evaluaciones en inglés, evaluaciones cuyos resultados obviamente no tienen valor alguno. En ciertos casos la decisión se basa en parte en el hecho de que existen más recursos escolares para ayudar a estudiantes que tienen problemas de aprendizaje (lo que se denomina educación especial) pero en cambio no existen recursos adecuados para los estudiantes que están aprendiendo inglés.

Cuando un estudiante que no habla inglés queda inscrito erróneamente en clases de educación especial para remediar déficits que no existen, simplemente por las dificultades que tiene con el inglés que recién está aprendiendo, ese estudiante puede perder años de instrucción normal. Muchos de estos estudiantes quedan atrapados por años en clases que no les brindan ni el apoyo de clases de inglés intensivo (ENL), ni clases normales en las otras materias. El resultado es que quedan permanentemente rezagados.

Sin embargo, es importante recordar que las autoridades escolares no pueden asignar a ningún estudiante a clases de educación especial sin antes notificar a los padres y obtener su aprobación. ¡Edúquese para evitar que sus hijos sean asignados erróneamente a clases de educación especial si la única razón por la que no pasan evaluaciones escolares en inglés es que apenas lo están aprendiendo! En muchos casos los padres pueden hablar con los maestros y pedirles que pospongan la decisión, para darle al estudiante tiempo de aprender el idioma mientras sigue inscrito en clases normales.

-Duane Stilwell es un maestro bilingüe de Ciencias en el estado de Nueva York.