Selena Gómez se protege de las ‘falsas’ amistades

La joven intérprete ha aprendido a identificar a la perfección a aquellos que solo se acercan a ella por su éxito

La cantante y actriz Selena Gómez tiene muy claro a estas alturas que solo quiere verse rodeada de personas que se preocupen genuinamente por ella y la apoyen de forma incondicional y ante cualquier tipo de circunstancia, ya que a sus 24 años y tras haber forjado una larga carrera en la industria del entretenimiento es plenamente consciente de la negativa influencia que ejercen todos aquellos que, fingiendo ser sus amigos, solo buscan aprovecharse de las ventajas derivadas del éxito y la popularidad.

“Tengo que decir que la lección más importante que he aprendido a lo largo de 2016 es la necesidad de tener muy claro qué clase de gente te acompaña en tu camino. Es imprescindible que esas personas te comprendan y sean las que de verdad cuiden de ti”, reveló en un encuentro virtual con fans a través de su cuenta de Instagram.

My sweet, hilarious and crazy soul @tmarie247 my life completely changed when I met you. Thank you for putting up with me. You're for LIFE. I love you more than you hate affection. Happy bday Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 31 de Jul de 2016 a la(s) 9:05 PDT

Teniendo en cuenta que la estrella del pop ha tenido un año muy difícil en lo relativo a su estado de salud, hasta el punto de que se vio obligada a anunciar una retirada temporal para poder lidiar con la depresión y otros graves síntomas de la enfermedad de Lupus que padece, no resulta demasiado sorprendente que ahora quiera centrarse exclusivamente en vivir experiencias que le resulten enriquecedoras y le ayuden a evolucionar a todos los niveles.

“A veces solíamos ir de cena con algunas personas que yo creía que eran buenos amigos y al salir del restaurante me preguntaba: ‘¿Qué he aprendido de esta cena? ¿Qué sentido tiene gastar mi tiempo haciendo este tipo de cosas?’. Ese encuentro había sido completamente estéril. Por otro lado, ha habido otras cenas en las que hemos acabado charlando durante cinco horas sobre asuntos más trascendentales y abriendo nuestros corazones a los demás. Son esas conexiones las que importan“, apuntó en la misma conversación.

KL, from the car Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 25 de Jul de 2016 a la(s) 11:30 PDT

Aunque ahora puede presumir de haber encontrado la estabilidad anímica que tanto necesitaba para afrontar esta nueva etapa de su carrera, así como la firmeza en sus convicciones, la exestrella Disney revelaba poco después de abandonar la clínica de rehabilitación en la que estuvo luchando contra sus problemas anímicos que su decisión de abandonar la vida pública unos meses se debía a la sensación de que estaba “rota” por dentro.

“Creo que puedo decir con seguridad que la mayoría de los que están aquí conocen mi vida, me guste o no, pero lo cierto es que necesitaba parar, porque a pesar de tenerlo todo me sentía rota por dentro. Traté de mantener la compostura tanto como pude para no decepcionar a nadie, pero me aferré demasiado a esa ilusión y acabé decepcionándome a mí misma”, se sinceraba durante su aparición en la gala de los American Music Awards a finales del año pasado.