Siempre sí: Mayweather le recuerda a McGregor cuál es su condición para enfrentarlo

'Money' recordó a los que quieren la pelea que su 'número mágico' es inegociable y que el peleador de la UFC tendrá que conformarse con lo que se le ofrezca

Floyd Mayweather sí esta dispuesto a enfrentarse a Connor McGregor, peero…

El ex campeón mundial de boxeo reconoció por primera vez que está listo para medirse ante la estrella de la UFC, pero dejó en claro que las condiciones las pondrá él.

El llamado “Money” explicó que para esta pelea él es el “lado A de la ecuación“, por lo que deberá tener una suma de 100 millones de dólares garantizados para subir al ring y recomendó al peleador irlandés aceptar la cantidad que le ofrezcan.

“Ellos saben cuál es mi número, y mi número es una garantía de 100 millones de dólares. McGregor no ha hecho ni 10 en una pelea de MMA. Nosotros le vamos a dar 15 millones. Cómo puede alguien pedir 20 o 30 millones si nunca antes ha hecho 8 o 9 millones. Ha dicho que quiere la pelea, entonces hagamos que suceda“, dijo Mayweather en el programa First Take de ESPN.