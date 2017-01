BuenosDíasNYC: Maratón de lo mejor del cine dominicano

The Best of the Dominican Film Festival in New York January 13 -15, 2017. Tickets on sale now www.dominicanfilmfestival.com dffnyc.eventbrite.com @armando_guareno #dffnyc #tamoencine #cinedomicano

A video posted by Dominican Film Festival (@dffnyc) on Jan 9, 2017 at 2:09pm PST