Dayanara Torres confiesa que acaba de salir de una relación y está soltera

Sorprenden las declaraciones de la primera mujer de Marc Anthony, que no suele hablar de su vida privada

Desde que la ex Miss Universo Dayanara Torres terminó su matrimonio con el cantante Marc Anthony poco se conoce de su vida amorosa.

Mantuvo breves romances con el actor puertorriqueño Amaury Nolasco y con el intérprete estadounidense Terrence Howard, pero públicamente no se le ha visto con otras parejas.

Ayer, sin embargo, publicó en sus redes sociales una entrevista que ofreció a Blog de Los Ángeles by Nunu en la que revela que el año pasado terminó una larga relación, pero no quiso identificar a su expareja.

“En estos momentos, estoy soltera. Este año último terminé una relación de varios años que tuve lejos de cualquier foco y, aunque un poco dolida, fue lo mejor para los dos”, dijo.

A photo posted by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Nov 24, 2016 at 11:04pm PST

De lo que conversó ampliamente fue sobre su maternidad de dos hijos, Cristian y Ryan, frutos de su unión con el intérprete de “Vivir mi vida”.

“A veces la gente me reclama, ¿por qué no has estado más activa? ¿Por qué no estás actuando? ¿Por qué no sales más? No puedo, aunque quisiera, porque tengo dos hijos y ellos se merecen toda mi atención y mi tiempo”, afirmó la toalteña luego de establecer un paralelo entre el espíritu de los caballos y su fortaleza para vencer obstáculos con lo que ha sido su vida hasta ahora.

Torres se prepara para regresar a Filipinas, donde hizo carrera en el cine y la música tras entregar su cetro de belleza. Indicó que volvió a unirse a la firma de manejo Manila Génesis, que anteriormente la representaba.

En ese país también conducirá el certamen Miss Universe, edición 2016, cuya noche final será el 29 de enero. El presentador Steve Harvey repetirá en la conducción.