Hispano en peligro de deportación podrá volver a su casa

Una jueza permitió que el dominicano Rafael Rodríguez pague una fianza de $20,000 y siga su proceso estando en libertad

La familia de Rafael Rodríguez y miembros de la organización Se Hace Camino Nueva York (MTRNY) celebraron esta mañana afuera de la Corte de Inmigración en Manhattan, que después de casi un año de ser detenido para ser deportado, una jueza que decidió que el dominicano puede volver a su casa mientras sigue su proceso.

“Yo estoy en las nubes”, dijo con alegría Marlenis de los Santos, la comprometida y madre del hijo menor de Rodríguez. Ella y los tres hijos de Rodríguez son ciudadanos estadounidense.

Rodríguez fue convicto de un delito no violento hace 14 años. Por no hablar inglés y no tener abogados, el padre de tres se declaró culpable aunque había falta de evidencia.

Por esa convicción, en febrero del 2016 fue detenido por ‘La Migra’ cuando iba camino al trabajo, y desde entonces ha estado detenido y enfrentando un proceso de deportación.

Pero en el fallo de este juevez, la jueza le dio libertad bajo una fianza de $20,000.

La abogada del dominicano dijo que aunque sea mucho, será más fácil litigar con su cliente estando en libertad. “Creo que tener el apoyo de la comunidad hoy hizo una gran diferencia en este caso”, dijo María Romani, quien comenzó a trabajar en el caso en la primavera con Brooklyn Defenders, una organización que ofrece servicios legales gratuitos.

“A muchos inmigrantes se le va a tratar de deportar así como Rafael por delitos menores, por delitos que no son un peligro a la comunidad o delitos antiguos”, dijo Walter Barrientos, organizador con MTRNY de Long Island. “Tenemos que luchar cada uno de estos casos porque cada uno fortalece la habilidad del gobierno de seguir deportando a los inmigrantes por faltas muy pequeñas y bajo la etiqueta que son criminales”, añadió.

Rodríguez podrá volver a su casa cuando pague la fianza.