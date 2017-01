Fotos: Mira por qué a esta actriz la llaman la “Maribel Guardia china”

Te sorprenderás cuando conozcas las razones

La actriz y cantante Candy Lo tiene 50 años y parece de 20, por lo que varios internautas la han comparado con Maribel Guardia.

La nacida en Hong Kong ya hasta recibió el mote de “La Maribel Guardia de China” por varios medios, como El Debate, y todo porque las dos presumen unas figuras que las de 20 envidian.

Tanto la oriental como la ex mujer de Joan Sebastián enseñan a la menor provocación sus cuerpazos en bikini; las dos tienen muy pocas arrugas a pesar de ser mayores de 50 años y por supuesto que despiertan bajas pasiones entre los internautas.

(Timeless)攝影集首曝光☺️【水着首曝光】羅霖靠自己拒絕長期飯票 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20150703/bkn-20150703074258058-0703_00862_001.html Una foto publicada por Candy Lo 羅霖「亞洲小姐,國際航空小姐」 (@candylolam) el 3 de Jul de 2015 a la(s) 12:24 PDT

Hace unas semanas Candy publicó un libro llamado Timeless, el cual tiene fotografías de la también modelo, donde se puede ver que el tiempo no ha pasado ni por su cuerpo ni por su cara, pues se conserva muy bien; las ganancias de este almanaque serán donadas a niños y mujeres que sufren violencia doméstica.

La carrera de Lo comenzó en 1991, cuando concurso en el certamen Miss Asia Pageant, el cual ganó. Tras esto, la oriental entró al mundo de la música como vocalista de un grupo de rock llamada Black & Blue, aunque en 1998 se convirtió en solista y actualmente ha dejado esa faceta de lado.

Interview by Oriental Daily Newspaper .「美魔女」羅霖努力Keep Fit延續神話 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/entertainment/20150806/bkn-20150806231239800-0806_00862_001.html Una foto publicada por Candy Lo 羅霖「亞洲小姐,國際航空小姐」 (@candylolam) el 8 de Ago de 2015 a la(s) 5:44 PDT

A partir del 2000 Candy comenzó a trabajar en películas y en televisión, ha participado en títulos como: What is a Good Teacher, The Eye y Punished.

A través de sus redes sociales, sus fans le preguntan cómo le hace para mantener ese cuerpo con cinco décadas de vida, a lo que ella responde que todo es cuestión de comer saludable.

POR: Elizabeth García