Los motivos de Putin

A puñaladas iguales llorar es de cobardes. Estados Unidos ha intervenido en muchos países. Con América para los Americanos, se tragó territorios aledaños y sometió otros territorios: Puerto Rico, Filipinas, Alaska, Hawái.

Con intervención económico-militar entró a Guatemala y otros países.

Ideológicamente articuló la cruzada anti comunista y tiró a Salvador Allende. Bajo esta apoyaron tráfico de drogas y armas.

Esa es la historia de las potencias coloniales: un apetito insaciable por la riqueza de los demás y después de la conquistada dejan tras de sí la más extrema miseria sin el menor asomo de reparación. Es la historia de África.

La intervención incluye lo político electoral, que de funcionar permite decir que trata con un gobierno democráticamente electo. Al parecer este es un elemento de ruptura entre Obama y Netaniahu.

La intervención es el camino de Putin para establecer relaciones con Estados Unidos por los próximos cuatro años.

Putin no le dio una lección a USA para que aprenda que el que se lleva se aguanta, los estadounidenses han tomado la intervención como un acto de guerra. Ellos pueden, pero a ellos no se las pueden hacer. La intervención demostró la fragilidad del sistema electoral estadounidense y que un candidato puede acudir a una potencia extranjera para ganar. Trump es falaz al sostener que no se puede demostrar que el hackeo modificó los resultados por casilla, algunos expertos sostienen que la publicación de los correos y la intervención del FBI manipularon a los votantes.

La historia de la URSS es de expansión, Putin después del desmembramiento de la URSS ha continuado el expansionismo soviético, ahí esta Georgia, Crimea, Abjasia, Osetia del Sur que lo posicionan en el Mar Negro.

Putin es resultado de la mentalidad de la guerra fría, ve al mundo con ojos de policía político, se ha asociado a la oligarquía, que posiblemente le recuerde a la jerarquía del partido que obedeció.

Esto sucede bajo la mirada “crítica” y tibia de Europa y el mundo, con lo que se sienten tolerados. Las sanciones afectan en algo, pero no hay moción de censura en ningún organismo de la ONU contra los abusos rusos. Nadie se atreve contra la furia del ex agente de la KGB que sin piedad masacra a sus contrincantes.

Rusia tiene una vieja pretensión de control del Medio Oriente y Asia. Ansia una salida al Mediterráneo, por eso trata de controlar Siria y Líbano.

Invadió Afganistán para posicionarse hacia el control del Golfo Pérsico pero fue derrotado. Sigue viendo al mundo con ojos bi polares, ellos son una de las potencias.

Estados Unidos sigue siendo un gran contrincante, así que hay que debilitarlo.

Obama jugó mal en Siria y Putin podrá aprovecharse del desenlace, ganando posición sobre Iraq e Irán y llevarse el beneficio de la reconstrucción, acorralara militarmente a Israel y Estados Unidos.

Trump es un peón, Estados Unidos como reina en ese tablero ha sido sacrificado.