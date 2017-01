Todo lo que necesitas saber sobre Nintendo Switch, la nueva consola de videojuegos

La compañía japonesa hizo su presentación oficial y explicó cuándo estará a la venta, a cuánto, y qué ofrecerá

En una conferencia de prensa en esta madrugada, Nintendo dio los detalles finales sobre Switch, su nueva consola de videojuegos, que presentó en octubre pasado.

Qué es

Nintendo Switch es la nueva consola de videojuegos de la compañía; sucede a la Wii U y tiene una particularidad: se puede usar conectada a una base para ver los juegos en un televisor, o puede usarse como un dispositivo portátil, tanto de mano (como una consola de mano) como apoyada en una mesa, usando su propia pantalla y con los mandos a distancia.

Cuándo se venderá

La consola saldrá a la venta en todo el mundo el próximo 3 de marzo. Tendrá un precio de 299 dólares. El servicio online para jugar contra contrincantes en todo el mundo y acceder a contenido online no tendrá costo hasta el tercer trimestre de este año, y luego requerirá un pago mensual, similar a como funcionan Xbox Live o PlayStation Network. Ese pago habilitará al uso de juegos nuevos creados especialmente para los usuarios del servicio, y títulos de la NES y Super NES.

Qué trae

Dos mandos, que van adosados a los costados de la consola cuando se usa como portátil, y que son desmontables cuando está conectada al televisor o apoyada en una mesa. Como los mandos originales de la Wii (wiimote) los joycon son gamepads con acelerómetros, giróscopos y motores de vibración, para detectar los movimientos en el aire.

Vienen dos con la consola, además de los cables necesarios para conectar el equipo a un televisor. Si se quieren mandos adicionales, habrá que pagar $80 por un pack de dos, o $70 por el Nintendo Switch Pro Controller, un gamepad de diseño tradicional. Se pueden conectar hasta ocho controles en simultáneo.

El equipo incluye un procesador gráfico Tegra de Nvidia, la evolución del que está en la consola Nvidia Shield TV, y que según la compañía tiene el nivel gráfico de la PS4. También tiene 32 GB de almacenamiento interno para juegos, expandibles con una tarjeta de memoria SDXC. La pantalla es táctil y tiene un tamaño de 6,2 pulgadas. La resolución es de 1280 x 720 pixeles; conectados a un televisor, los juegos corren en Full HD.

Según la compañía, la autonomía de la batería de la Nintendo Switch es de entre 2,5 y 6 horas, dependiendo del juego usado. Se recarga por USB-C (el conector reversible). El dock tiene puertos USB convencionales.

Regiones y servicios

La consola no tendrá, como versiones anteriores, ediciones según la región: habrá un único modelo que no tendrá restricciones geográficas de software. Es decir, no importa dónde se compre ni dónde se use.

Títulos disponibles en el debut

1.2 Switch (similar a Wii Sports)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Títulos durante el año

Splatoon 2

Super Mario Odyssey

Xenoblade Chronicles 2

Shin Megami Tensei

Project Octopath Traveler (Square Enix)

Fire Emblem Warriors

Dragon Quest Heroes II

Skyrim Special Edition

Varios títulos de EA Sports

En total, dice la compañía, hay más de 80 juegos en desarrollo para la plataforma.

Control parental

Nintendo Switch integra múltiples funciones de control parental, que se gestionarán desde una aplicación en el smartphone: se puede definir un tiempo de uso límite de un juego y de la consola; restringir el contacto con otros usuarios online; monitorear qué tipo de juegos se usan.