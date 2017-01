Temen por salud de Susana González por estar en ‘Aventurera’

La actriz de telenovelas tuvo complicaciones en el pasado cuando participó en "Aventurera"

Familiares de Susana González temen que la actriz tenga una recaída en su salud, pues en 2013 canceló su participación en “Aventurera”.

“Por esas fechas tuvo un problema de salud delicado, de las vías respiratorias y baja de defensas por exceso de trabajo, por eso tuvo que cancelar en aquella ocasión”, dijo Marcos Montero, novio de la actriz, a Diario Basta.

Su novio prácticamente se ha convertido en su enfermero particular. “Es mi deber como compañero, como pareja mantenerla lo más sana posible para que ella se pueda desempeñar de la mejor forma, comiendo bien, haciendo ejercicio, dándole sus vitaminas, que siempre se le olvidan y sus alimentos”, dijo.

De hecho hasta la señora Elvira del Río, madre de la actriz, está preocupada. “Mi mamá me dijo que no hiciera la obra, que recordara lo que había pasado, pero quiero hacerla. Tengo mucho trabajo con las grabaciones de ‘La Candidata’, pero me estoy cuidando” comentó Susana.

Por otro lado, Marcos compartirá escena con ella en “Aventurera”, pero no como su pareja. “Interpreto dos personajes, el pachuco y el hermano del galán, que es Rana y Ricardo, respectivamente”.

Pero, no debe ser fácil ver que Susana bese a otro hombre frente a él. “Es muy padre el poder desempeñarte como profesional, como lo es ella y todos mis compañeros, si este proyecto se maneja con respeto y profesionalismo, no habrá problema, esa es la clave del éxito”.

Por Irene Martínez