Angélica Vale sobre el estreno de su comedia en Telemundo: ‘Es un homenaje a las fans’

Mira lo que nos adelantan los protagonistas

En tan solo horas, -a las 8/7 PM Centro por la cadena Telemundo– Angélica Vale verá nacer uno de sus mayores sueños: ‘La Fan’, aquella comedia romántica que escribió después de haber protagonizado ‘La Fea Más Bella’, y que de la mano de su amiga y escritora, Marcela Citterio, se transformó en esta desopilante serie que promete no tener límites y mucho menos para el ridículo.

En exclusiva hablamos con los protagonistas: Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, quienes nos cuentan cómo se preparan, y además la Vale nos confiesa que este es un homenaje a las fans.

Pregunta: ¿Cómo se sienten a horas de que la gente conozca ‘La Fan’?

Angélica Vale: Estamos ansiosos, nunca me había pasado que terminara de grabar un proyecto y después saliera al aire, siempre estábamos al mismo tiempo, creo que es la primera vez que voy a poder ver un proyecto mío, no sé si me aguante mucho en pantalla (risas)… De verdad es la primera vez que voy a poder convivir con mis hijos viendo un trabajo mío, estoy como con ganas de ver sus reacciones, que me regañe mi hija cuando me vea besando a alguien que no es mi marido.

Juan Pablo Espinosa: Es liberador entregárselo al público, yo quiero que la gente lo pueda saborear, porque es algo totalmente distinto, espero que estén preparados para la sorpresa. Lo que buscamos es que se entreguen. Nunca fue de ‘no hagamos eso’, fue de ‘dale’ lo que sea se hace.

P: ¿Cómo lo podrían definir: comedia romántica, novela, serie…?

AV: Creo que es un producto que nunca se ha visto, y eso tiene que ver con que cayó en las manos de Marcela Citterio (escritora y quien adaptó ‘La Fan’). Yo llegué a Telemundo, le entregué mi bebé que era una comedia romántica mucho más aterrizada, y se convirtió en esto que nunca se ha visto antes, por lo menos de Chile para arriba (risas)… Tiene comedia, tiene ‘sitcom’, sátira, mucho ritmo, los colores, el arte, la dirección de cámara y escena, es diferente y espero que a la gente le guste.

JP: Lo que se ha vuelto la Selfies, el video, documentar tu vida todo el tiempo que tiene que ver con la fan y el artista.

AV: Nació desde las redes sociales y el por qué todos nos identificamos tanto con ‘La Fea más bella’, bueno porque todas las que no somos Cindy Crawford o Demi Moore -aunque creo que hasta ella un día se levantan y se miran al espejo y se ven feas-, pero todas las que no somos este prototipo, también nos identificamos tanto con ‘La fea’, porque pensamos: “Si esta bigotona pudo lograr el amor de su vida con este guapísimo, por qué yo no”… Entonces le dimos como una ilusión de que se podía encontrar el amor. Además era ver qué seguía en mi carrera, y qué podía hacer para que se sigan identificando conmigo, y dije, “¡la Fan!”.

Todos somos fan, y tengo que hacer este homenaje a todas las fans que se desviven por una novela, por unos actores, yo tengo unas fans divinas que son fieles, que me respetan al mismo tiempo, son lo máximo.

P: ¿Qué sientes que aquel sueño que comenzó hace 10 años como uno homenaje a tus fans, sea haga realidad?

AV: Todavía no lo creo, además que me siento totalmente apapachada porque yo, que fui fan de las novelas de Telemundo desde la casa de al lado, de repente me dio vuelta y veo que Telemundo me cuida por todos lados… Está Ximena Duque, Miguel Varoni, Gabriel Porras, Scarlet Ortíz es su primer proyecto (con la cadena)… Todo cayó en el momento en el que tenía que caer, como tenía que caer.

Yo llevaba años tratando de trabajar con Scarlet porque la vi haciendo comedia es un actriz maravillosa que maneja la comedia como nadie, además la ves y es hermosa, todo fue como cayendo así… Y de pronto llegó la cereza del pastel: él (Juan Pablo Espinosa), porque la preocupación era quién iba a ser ‘Lucas Duarte’, y llegó este actor que maneja la comedia increíble, como se le da la gana, no le tiene miedo a nada y también es un ser humano único, y todos nos enamoramos de él y creo que al público le va a pasar lo mismo, se van a enamorar de Juan Pablo, van a caer en sus redes, cuidado (risas).

JP: El cumplido es recíproco, porque dar con una protagonista como ella… Nosotros que trabajamos en esta industria donde se manejan tantos egos, tanta actitud, caer en las manos de semejante mujer… Estamos llevando todo de tal modo que nada es sutil, y creo que uno se identifica con las cosas, esto de que a veces la realidad supera la ficción. Cada vez que leía el libreto pensaba “¿Yo firmé esto?”… Entraba a mi camerino y había un vestuario de torero, de oso y de vaqueros…. Que rico no llegar y ver metralletas, no me van a bañar en sangre, es celebrar la torpeza, el conflicto de los sencillo y eso eleva al espíritu, estar con Angélica es eso, celebrar minuto por minuto eso.

P: ¿Cómo ha reaccionado la gente a los adelantos?

AV: La gente lo quiere ver ya, y creo que es la misma ansiedad que tenemos nosotros. El equipo llegaba a trabajar y decían: “Hoy no van a balear a nadie, en esta novela no tenemos sangre”… Que rico, nos ponemos a reír y eso esperamos que pase con la gente también. Por supuesto están todas las narco-novelas de Telemundo, yo soy fan de ‘El Señor de los Cielos’, ‘El Chema’ no se queda atrás, pero necesitábamos refrescar, y es buenísimo esto de que la cadena se arriesgue a hacer algo que no está tan controlable para ellos, van a aventarnos con todo.

P: ¿Qué le dicen al público de por qué los tienen que ver?

AV: Se van a divertir, a desconectar, a reír…

JP: Qué rico ver en familia, no tener que mandar a los niños a dormir, tú te ríes y tu vida cambia, y la protagonista celebra el impulso que tenemos los latinos de seguir adelante.