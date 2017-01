Eliminar Obamacare dejará sin seguro a 18 millones en un año

El precio de las coberturas individuales subirá entre un 20% y 25%

Eliminar la mayor parte de las disposiciones del Affordable Care Act (ACA), conocido como Obamacare, sin tener un plan para sustituirlas, como de momento es el caso, va a suponer un fuerte revés para millones de personas. Según el informe que el martes por la mañana ha publicado la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), hasta 18 millones de personas se quedarían sin seguro médico en el primer año cuando se acabe con el mandato individual o la obligatoriedad de comprar seguro.

Esta oficina, que está formada por personal técnico y no miembros de partidos, estima que un año después, cuando se acabe la expansión del Medicaid y los subsidios para comprar seguro , el número de personas sin cobertura subiría a 27 millones. En apenas una década los no asegurados rondarían los 32 millones de personas.

Son cifras que alimentan el debate entre ambos partidos pero también entre los republicanos y el presidente electo, Donald Trump, que no están completamente de acuerdo en cómo acabar con este sistema de salud. Trump dijo el pasado fin de semana a The Washington Post que el plan para sustitir a Obamacare va a suponer que “todo el mundo tenga seguro”. Más allá de esta frase, no hay detalles sobre el cómo y cuándo y en ausencia de ello las cifras del CBO muestran un paso atrás en la cobertura médica de los americanos.

El Obamacare ha contribuído a abrir la puerta a muchas personas a trabajar como consultores y freelancers porque podían hacerse con un seguro de salud, de hecho el 35% de la fuerza laboral del país lo es y ahora se abren muchas interrogantes para estas personas.

Y en buena medida porque además los precios para quienes queden en los mercados individuales van a incrementarse entre un 20% y un 25% en el primer año tras los cambios en el Obamacare. Aunque el Partido Republicano basa parte de su crítica a este plan de salud en las subidas de los costos, no está proyectado que el remedio que está en la mesa sea ningún alivio. Los precios de los seguros se duplicarán una vez se acabe con la expasión del Medicaid y los subsidios a las compras del Obamacare.

Estos subirán porque una vez que se elimine el mandato de hacerse con el seguro, que es una de las disposiciones que se quieren eliminar de entrada, el grupo de riesgo que queda con seguro es menor y posiblemente más enfermo por lo que subirán los costos para las aseguradoras y estos serán trasladados a los usuarios.

La semana pasada el Congreso, dominado por la mayoría republicana empezó a votar una medida presupuestaria para empezar a desarmar el ACA en los próximos meses.