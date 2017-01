Que tu pareja actual no pague lo que te hizo tu ex

Muchas personas van por la vida cargando con heridas del pasado sin siquiera darse cuenta

El amor inspira sentimientos poderosos y cálidos cuando las cosas van bien, pero dolorosos y horribles cuando van mal. Esto sucede porque las personas se vuelven emocionalmente vulnerables con una pareja.

Sin embargo, las relaciones no siempre van de la manera que se quiere y las personas terminan. Esto los puede dejar con sentimientos complicados como la tristeza, el dolor, la ira, la culpa e, incluso, el resentimiento.

Estas personas a menudo se encuentran repitiendo viejas conversaciones y escenas que tuvieron con su expareja.

La ira es generalmente la emoción más identificable y pronunciada cuando termina una relación. Una vez que la ira ha pasado, la tristeza puede dominar, y estos sentimientos necesitan ser tratados también.

Sentimientos de arrepentimiento también necesitan ser trabajados de modo que no te aferres a la esperanza de que tu pareja mágicamente volverá totalmente cambiada.

A veces, con el paso del tiempo y algún trabajo emocional, te quedas con la sensación de que tu relación tomó el curso que debía, que aprendiste de la experiencia y que estás listo para seguir adelante.

Desafortunadamente, la mayoría de la gente omite una gran parte del proceso que debe pasar para continuar. Muchos se precipitan en tener nuevas relaciones sin darse cuenta de que los restos emocionales del pasado siguen presentes.

Y si la nueva pareja hace algo notablemente similar a su ex, esto desencadena una serie de reacciones emocionales negativas. A pesar de que esta nueva persona es diferente, los sentimientos son los mismos.

Por ello, hay que rehusarse a ser una víctima de tus fantasmas emocionales. No hay nada malo en querer evitar enfrentar el dolor emocional de tu pasado. Evitarlo puede sentirse como algo correcto a hacer, pero hacer frente al pasado es la mejor manera de seguir adelante. Deshazte de la idea de que no tienes control sobre tu equipaje emocional, porque sí lo tienes.

A continuación se presentan tres consejos para ayudarte a moverte más allá de tus fantasmas de relaciones pasadas, según los expertos:

Reconoce tus fantasmas emocionales

No se trata de culpar a tus padres, novia, novio, exmarido, viejos amigos o cualquier otra persona por el pasado. Cualquiera que sea la extensión de los comportamientos y patrones disfuncionales a los que hayas estado expuesto, debes recordar que tú eres el que tiene el control, no el fantasma.

De hecho, o controlas el fantasma emocional o él te controla a ti. Nadie más puede ayudarte con esto. Culpar a otra persona por hacerte algo puede hacer que te sientas como una víctima. Y si permaneces con esta idea de victimización, podrías estar condenado a repetir comportamientos negativos o a perpetuar actitudes negativas indefinidamente.

Acepta la responsabilidad de lo que sucedió

Di esto para ti (o para otra persona, si es apropiado): “Me permití ser víctima de tus ideas negativas y pensamientos tóxicos sobre mí. Pero no permitiré que me controles más”. Toda persona que se lo propone puede avanzar y crecer.

Un ex puede haber dicho que no eras lo suficientemente bueno, pero eso no significa que tienes que imaginar que tu pareja actual no está contenta contigo. El hecho de que fueras marginado como adolescente por tus compañeros de clase por ser tímido no significa que no puedas encontrar la aceptación y el amor como un adulto. Puedes superar a tus fantasmas, sin importar qué tanto te persigan.

Diferénciate de tus fantasmas del pasado

Abraza las cualidades que otros valoran en ti. Toma nota de cuánto has cambiado y mejorado. Tu vida es diferente: tu pareja actual necesita de tu apoyo y lo haces. O alguien hizo que te empezaras a enojar, pero automáticamente respiraste y te calmaste como no lo habías hecho antes. Así y solo así lograrás romper la cadena de tu pasado.