Teatro: “Tell Hector I Miss Him” con Selenis Leyva y Dascha Polanco

Atlantic Theater Company estrena en Nueva York una obra sobre las miserias del Puerto Rico de hoy

Un pedacito de la vida en Puerto Rico, con sus miserias y sus pasiones, ya puede disfrutarse hasta el 19 de febrero en el teatro Atlantic Stage 2 gracias a la obra “Tell Hector I Miss Him” (en inglés, aunque con mucho español por medio), escrita por la boricua Paola Lázaro y dirigida por David Mendizábal, dos figuras emergentes en la escena teatral Off-Broadway de Nueva York.

A través de unos diálogos tan amargos como divertidos, la obra muestra las vidas de 12 personajes de una comunidad deprimida que se esconde tras los muros de un fuerte construido por los españoles en el Viejo San Juan. Cada pequeña escena muestra un conflicto diferente al que debe enfrentarse una sociedad antes basada en unos valores -y maldades- tradicionales que han ido perdiéndose poco a poco.

En esta trama entrelazada -sin protagonistas, pero donde cada personaje está excelentemente construido- se presentan temas como el machismo, la infidelidad, la lealtad, las relaciones del mismo sexo, las drogas, la pobreza, la familia y la necesidad de emigrar a unos “States de los que no se vuelve”.

El elenco es coral y cuenta con la presencia de las actrices de “Orange is the New Black” Selenis Leyva y Dascha Polanco, del dominicano basado en Nueva York Víctor Almanzar (“11:55”, “Between Riverside and Crazy”), y los nacidos en El Bronx Flaco Navaja (“Blue Bloods”) y Alexander Flores (“The Maze Runner”). También participan la joven Yadira Guevara-Prip (“Mad Dogs”), Sean Carvajal (“Water by the Spoonful”), Juan Carlos Hernández (“Wait Until Dark”), Talene Monahon (“Alligator”), Lisa Ramírez (“To the Bone”), Luis Vega (“Heirloom”) y Analisa Vélez (The Inheritance). Todos están brillantes en sus papeles.

Dónde: Atlantic Stage 2, 330 W. 16th St

Cuándo: 7:30 pm diario, algunos días también 2:30 pm

Tickets desde $50 aquí

Aviso: Sólo para adultos