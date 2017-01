Disney lanza Pinocho por primera vez en Digital HD y Blu-ray

Mira un pedacito en español del clásico de animación de Disney

La película animada “Pinocchio” (Pinocho) se puede disfrutar por primera vez en Digital HD y en Blu-ray a partir del 31 de enero con horas de material adicional nuevo y clásico.

“Pinocchio” es una de las películas animadas más populares de la historia del cine (tiene una puntuación de 100% en Rotten Tomatoes) y cuenta con dos Premios Óscar, a la mejor música original y la mejor canción original por “When You Wish Upon a Star”.

La cinta que se ahora como parte de la Walt Disney Signature Collection incluye horas de material adicional y contenidos exclusivos, entre los que figura una versión renovada de “When You Wish Upon a Star”; material gráfico nunca antes visto de la secuencia Pleasure Island de la película; grabaciones de archivo del propio de Walt Disney durante el rodaje; y un cortometraje de 1927 restaurado, musicalizado y protagonizado por Oswald the Lucky Rabbit.

“Pinocchio” cuenta la historia del títere del carpintero Geppetto, que emprende una aventura junto a su fiel amigo Jiminy Cricket, que pone a prueba su valentía, lealtad y honestidad; virtudes que deberá aprender para cumplir su deseo más profundo: convertirse en un niño de verdad.

Material adicional:

· La escena de Pleasure Island en “Pinocchio” tuvo mucho más desarrollo de lo que se ve en la película. Junto a Pete Docter de Pixar y el autor e historiador de Disney J.B. Kaufman, se incluye material gráfico recientemente descubierto en la biblioteca de investigación de animación de Disney, que revela algunas de las atracciones, chistes y juegos que los animadores de Disney crearon para este emblemático escenario de la película y que nunca llegaron a la versión final del film.

· Imágenes del propio Walt Disney hablando sobre la realización de “Pinocchio”.

· Oswald the Lucky Rabbit en “Poor Papa” – Este cortometraje de 1927 recientemente restaurado y musicalizado muestra a Oswald the Lucky Rabbit mientras recibe múltiples visitas de la cigüeña y se ve obligado a probar distintos métodos para ayudar a detener la embestida de entrega de bebés.

· Material adicional clásico: contenido de estrenos anteriores, tal como la realización de “Pinocchio”, escenas eliminadas, canciones con la letra para acompañar cantando, guiones gráficos y tráilers de la película que se proyectaron en los cines.