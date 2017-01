Maribel Guardia y Julián Figueroa no pueden trabajar en Estados Unidos

Madre e hijo tienen prohibido presentarse en el país

Vaya problema el que enfrentan Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa, pues a pesar de las ofertas de trabajo en Estados Unidos, no pueden aceptar ningún proyecto o presentación, pues no cuentan con el permiso para hacerlo:

“Lo que pasa es que ni Julián ni yo tenemos visa de trabajo y estamos tramitando el permiso”, dijo la cantante y actriz a Diario Basta. Aclaró que como turistas no tienen ningún problema para visitar el país vecino; sin embargo, “cuando nosotros queramos podemos ir, pues Julián tiene visa desde que era un bebé”.

Con esto se aclaran los rumores que apuntaban al también hijo de Joan Sebastian de supuestos problemas de impuestos en el país del norte. “Ja, ja, ja, nada qué ver, no hay ningún problema de esa magnitud, es solo un papel que ya se tramitó”.

A decir de la sexy costarricense, desde el mes de noviembre del año pasado están tramitando la visa laboral. “De hecho ya se pagó y se hizo el trámite, pero esos procedimientos tardan, lo metimos desde noviembre, entonces en lo que pasó diciembre, nadie trabaja, es un desastre, pero ya está tramitado y todo perfecto”, dijo Maribel.

Obviamente esto les ha afectado, pues la cantante y su hijo no han podido aceptar jugosos contratos para presentaciones juntos, además de que también han tenido ofertas individuales que no han podido aceptar por no tener sus papeles en regla.

“Es fundamental, porque no es lo mismo la visa de turista que la visa de trabajo; la mía se me venció recientemente, como en octubre, y bueno, Julián está tramitando la suya por primera vez”, precisó.

Por Irene Martínez