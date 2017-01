Así ve la vida de casada de Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez se sincera en una entrevista

El despegar de la carrera profesional de Aislinn Derbez coincidió en el tiempo con el de su vida sentimental, ya que conoció al que acabaría convirtiéndose en su marido, Mauricio Ochmann, durante el rodaje de la película ‘A la Mala’, su primer papel protagonista en el cine comercial.

Sin embargo, la actriz, que ya ha comenzado a abrirse camino en Estados Unidos, está convencida de que enamorarse y casarse coincidiendo con el punto álgido de su popularidad, no ha hecho más que beneficiarle.

“Apenas cumpliré un año de casada y ha sido increíble. He aprendido muchísimas cosas. Estar en pareja y lograr una relación sana es la mayor escuela de la vida. Es amor es una de las mejores experiencias”, explica convencida la guapa intérprete en una entrevista a la revista Maple.

Lo más hermoso que existe en mi mundo eres tú @mauochmann A photo posted by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Dec 11, 2016 at 10:07am PST

La felicidad y estabilidad de la que disfruta en el terreno personal resultan más que evidentes en las publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram, donde ofrece una idílica imagen de familia feliz junto a su marido y la hija de este, Lorenza.

“En las redes sociales me gusta mostrarme lo más honesta que puedo y con mi esencia, comparto lo que me gusta, lo que estoy haciendo y mi trabajo. Trato de equilibrar entre mi personalidad, mis proyectos y un poco de mi vida personal”, explica al respecto la mexicana.

@mauochmann y @lorenzao_16 me aman muy cañón y se les nota en sus caras 😍🤔 A photo posted by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Jan 2, 2017 at 9:19am PST

Curiosamente, a pesar de provenir de una de las familias más famosas y respetadas de la industria cinematográfica de su país, Aislinn se resistió a aceptar durante años su vocación de actriz para no seguir los pasos de su padre, Eugenio Derbez.

“La actuación siempre me gustó desde que vi a toda mi familia hacerlo, pero traté de dedicarme a otras cosas para no hacer lo mismo. Me puse un poco rebelde […] Pero después me di cuenta de que nada me llenaba hasta que tomé clases de actuación, fue entonces cuando supe realmente cuál era mi pasión”, reconoce.