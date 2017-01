Celebrando llegar a otro Super Bowl, Tom Brady titubea y luego admite que Donald Trump es su amigo

El quarterback de los Patriots habla de las llamadas que ha tenido con el nuevo Presidente de Estados Unidos

Tom Brady, apenas disfrutando de llegar a su séptimo Super Bowl (un nuevo récord) tras abusar de la defensa de Pittsburgh el domingo, tuvo que responder a una pregunta incómoda: su amistad con Donald Trump.

Durante el programa de radio que se transmite en el área de Nueva Inglaterra (WEEI) cada lunes por la mañana y en el que Brady es invitado de manera regular, los conductores le preguntaron a Brady sobre sus llamadas telefónicas con el ahora presidente de Estados Unidos.

Todo esto se origina en la afirmación hecha por Trump, en su campaña presidencial, de que Brady era su amigo. Cuando el tema se volvió controversial durante 2016, incluso con la esposa de Brady, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, negando que existiera dicha amistad con el magnate, el quarterback decidió no volver a discutirlo.

Por cierto, Gisele aplaudió en sus redes sociales las masivas marchas de mujeres.

Brady dijo el lunes que no quiere crear distracciones al hablar ahora sobre su relación con Trump, cuya llegada a la Casa Blanca motivó a millones de personas, sobre todo mujeres, a protestar con marchas por todo el mundo durante el fin de semana.

Pero cuando uno de los locutores insistió al preguntarle a Brady si le había llamado anteriormente a Trump, el cuatro veces campeón de la NFL respondió, titubeante:

“Mmm… Sí le he llamado en el pasado. Algunas veces él me llama. Pero, de nuevo, es alguien a quien ya conocía. Siempre trato de mantener las cosas en contexto porque por 16 años conoces a alguien antes de que esa persona quizás estuviera en la posición en la que se encuentra. Él me ha dado mucho apoyo durante mucho tiempo. Sólo es una amistad. Tengo muchos amigos. Le llamo a mucha gente”, dijo Brady al aire. “¿Por qué todos hacen más grande esto? No lo entiendo”.

Tom Brady va a escuchar la misma pregunta muchas veces más en la semana del Super Bowl. De eso no hay duda. Y seguramente, hablará con su amigo, con el Presidente.