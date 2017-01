Descuido, bullying, la violencia en la red… ¿Qué provocó el ataque en escuela de Monterrey?

El joven atacante fue expulsado de varios colegios en la entidad

México – Videojuegos, grupos cerrados en redes sociales como Legión Holk con un culto a la muerte y al suicido, aunado a entornos escolares hostiles provocados por el bulliyng, expulsiones en colegios regiomontanos y un cuadro clínico depresivo, terminaron por inducir a la violencia a Federico y a disparar a bocajarro contra tres compañeros y su maestra en el Colegio Americano del Noreste.

Horas después de la peor tragedia escolar que se haya vivido en esta ciudad y la conmoción social que provocó, en redes sociales, se difundieron mensajes del entorno del adolescente agresor y su posible participación en grupos cerrados de Facebook como la Legión Holk, en WhatsApp denominado “Neglitodides” y en Hispachan.

La información sobre la existencia del grupo cerrado llamado Legión Holk, la publicación de hashtag como #MásMasacresEnMéxico y la advertencia de nuevos atentados en escuelas, han alertado a la comunidad escolar, académica y a los padres de familia, provocando una autentica psicosis colectiva.

¿Qué es la Legión Holk?, era la pregunta que muchos se hacían al ir recibiendo mensajes en sus celulares y computadoras sobre la existencia de esta especie de “cofradía” cibernética de culto a la violencia, la muerte y el suicidio. Se trata de un grupo cerrado con cientos de miles de seguidores niños y adolescentes. Tienen un leguaje especial y hacen apología al odio y se burlan de tragedias, matanzas o crímenes.

La Policía Cibernética del Distrito Federal inició una investigación y concluyó que existen diversas células de la Legión Holk, algunas de las cuales se han radicalizado. Al inicio, aparentemente el objetivo del grupo era el humor negro, pero eso se ha ido deformando en apología del odio, culto a la muerte y al suicidio e incitación a la violencia.

“De acuerdo con las primeras investigaciones de esta unidad de la Policía de Investigación, no solo existe una sola Legión Holk, hay varias comunidades deformadas, muchos de ellos rebasan el límite del humor negro, que era el objetivo inicial de este grupo en redes sociales, y que ahora han desvirtuado su participación al grado de hacer apología de la violencia o incitar al delito”, dice el comunicado de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

EXCLUSIÓN ESCOLAR

Introvertido, Federico, sufrió bulliyng en distintas etapas de su edad escolar. Algunos colegios privados regiomontanos tienen una lista negra de niños expulsados, niños considerados “conflictivos”, niños etiquetados por problemas de conducta o bajo rendimiento escolar.

Para algunos padres de familia, este tipo de listas negras violan los derechos del niño e incluso son acciones que podrían considerarse como discriminatorias, particularmente porque el rechazo y la exclusión provocan cambios negativos de personalidad en los estudiantes.

Federico era uno de ellos. Fue expulsado de varios planteles como el Colegio Inglés, uno de los centros educativos privados de Monterrey más elitistas. El año pasado, también fue expulsado del American Institute of Monterrey (AIM) campus Valle Oriente, donde cursaba el octavo grado.

Uno de sus compañeros de clase lo recuerda como un buen niño y le cuesta mucho entender lo que hizo: “Fueron las malas influencias porque el Fede que yo conocí no hubiera hecho eso”.

Otro de sus compañeros, lo recuerda como un niño serio con dificultades para relacionarse socialmente, problemas por malas calificaciones y en tratamiento psicológico.

Otro de sus compañeros, lo recuerda como un niño serio con dificultades para relacionarse socialmente, problemas por malas calificaciones y en tratamiento psicológico.

En el video difundido del ataque, se observa que Federico está aislado y sentado en un rincón, segregado. El joven estaba viviendo nuevamente en la exclusión. En la imagen se observa que no forma parte de la mesa común de sus compañeros de clase. Hay cuatro mesas en el salón de seis estudiantes cada una. Sin embargo, él está solo y no participa de la actividad que hacían sus compañeros. Su pupitre está ubicado en un rincón, al lado de la puerta por donde sus compañeros salieron corriendo luego de quitarse la vida con un disparo en la boca.

Algunos comentan que lo conocían poco, ya que apenas se había incorporado al Colegio Americano del Noreste, en cambio, los alumnos a los que disparó llevan varios años en ese plantel.

La necesidad de pertenencia de Federico lo hacía buscar grupos donde integrarse. Con unos cuantos amigos formó un grupo en Whatsapp llamado “Neglitoides” en donde permanentemente estaban comunicados. De hecho, un día antes, a las 5.05 minutos de la tarde les dijo: “Mañana no vengan”. Su compañero Alex intervino: “Va a balacear”. Otro de sus amigos, César, se burló con emojis de risas. Y añadió: “Fede, que me llevo para mañana Fede?… hahahaha. Pendejo”. Su amigo Alex añadió: “Alchole (sic). Si se la va a llevar”, en referencia a la pistola.

Otro de los mensajes analizados por las autoridades es el difundido en la red Hispachan donde supuestamente Federico dijo a través de una cuenta con la foto de Theodore Ted Robert Cowell Bundy quien fue un asesino en serie: “Mis queridos negros, mañana es el día. Seré parte de la historia de Internet, tengo todo preparado. No daré detalles pero estoy seguro de que provocará bastante polémica y atención pero la pregunta aquí es ¿Les gustaría que agregue una “ñ” para poner en alto Hispachan? Lo estuve pensando y creo que eso atraería cantidad. ¿Qué opinan?”.

Al respecto, Aldo Fasci vocero de Seguridad del gobierno de Nuevo León dijo que aún no pueden determinar la veracidad de este mensaje: “No hay prueba que determine que el chat donde este muchacho escribió que él iba a cometer este acto sea real. Si avisó a los compañeros que iba a llevar una arma, pero no hay prueba contundente, no podemos afirmar que lo que apareció en Hispachan sea de su autoría”.

Murió menor atacante de escuela en Monterrey, la policía investiga el origen del arma



La necesidad de pertenencia a un grupo hace que debido a la exclusión escolar y al bullying que sufren, niños y jóvenes busquen ser aceptados en grupos de redes sociales como la Legión Holk en Facebook que se anuncia como un “grupo cerrado” con más de 200 mil seguidores.

LOS HOLKEANOS

“Legión Holk es el grupo troll número uno de habla hispana, atacamos a decenas de celebridades, trolleamos a miles de personas, causamos polémica mundial, incitación a la violencia, apología al odio, suplantación de identidad y todo lo que quieran, pero muy en el fondo estamos dándole una lección al mundo: “Un pequeño grupo de personas puede manipular las masas a su antojo con un poco de cerebro, estrategia y planificación. La lección es simple, si nosotros somos capaces, siendo adolescentes y un grupo de 150.000 personas de causar ese impacto mundial cada vez que nos sale de los huevos, imagínense lo que los gobiernos y grandes corporaciones hacen. Como nos engañan a diario, como nos manipulan. Muy en el fondo estamos enseñando en menor medida que en efecto un pequeño grupo de personas pueden controlar el mundo, así como nosotros controlamos internet. Hail Legión Holk (sic)”, dice a modo de explicación.

Los miembros de esta especie de cofradía tienen entre 10 y 16 años y utilizan un lenguaje en clave para comunicarse. Usan el humor negro para burlarse de tragedias y acontecimientos fatales.

En el caso de Federico fue difundido un supuesto mensaje escrito una noche antes del atentado a las 23:14 horas: “No pido naiks(sic) solamente que dejen su ward (guardado o desenlace final) porque mañana haré una masacre en mi colegio”. La veracidad de este mensaje tampoco se ha confirmado, aunque la Secretaría de Gobernación ya emitió un comunicado descartando que el adolescente perteneciera a este grupo.

Después de lo sucedido en el Colegio Americano del Noreste, la Legión Holk se atribuyó el ataque. Un supuesto usuario del grupo publicó un mensaje que se convirtió en viral donde lo calificaba de héroe: “La mañana del 18 de enero del día de hoy nuestro colega Fede Guevara efectuó el tiroteo en su colegio tal y como lo habíamos planeado y con la calibre 22 que ayudamos a comprarle con la colaboración de otros miembros de nuestra amada legión hola, no nos equivocamos al elegirlo y es que muchos pensaron que se iba a acobardar pero como vemos no nos decepcionó y cumplió. Descansa en paz Fedo, vivirás en nuestros recuerdos y moriste como leyenda. Alerta Roja Monterrey para que recuerden a nuestro héroe (sic)”.

Fue entonces que diversas cuentas de Twitter convocaron al hash tag @MasMasacresMexico con mensajes como: “Ya se la rifo nuestro holkeano héroe mañana haré una masacre en la Ciudad de México, dejen su ward”. Otra cuenta más señalaba: “Gracias a Fede por hacer esto posible, quién será el siguiente valiente? Esta noche se hará el sorteo! Qué emoción!”. Y una más: “Apoyamos al holkeano Federico por su valentía hoy en Monterrey”.

Para Aldo Fasci los tres grupos investigados por las autoridades: Legión Holk, Secta Científica e Hispachan, tienen las mismas “características: “No son grupos orquestados para cometer ilícitos o para provocar ataques. Son trollistas, es decir, incitan, pero no se organizan, no hay un jefe, es una organización horizontal donde participan cientos de miles de niños”.

Explica que debido al lenguaje en clave que manejan “abortan” la entrada de cualquier adulto porque se dan cuenta inmediatamente y luego migran a otra página. Añade que otra de las características es la mala ortografía, por lo cual los mensajes supuestamente escritos por Federico parecen no ser veraces porque dice que están “muy bien escritos”, aunque aún se siguen investigando.

“Encontramos niños de 10 y 11 años que tienen perfiles reales en Facebook por eso lo corroboramos, mientras los adultos esconden alguna cosa, los niños son muy transparentes. Hay innumerables chats que nos han enviado, mensajes de ciudadanos que se preocuparon por sus hijos y entraron a estas redes”.

Comenta que los padres hablaron con sus hijos para poder ingresar y leer de qué se trataba, aunque la mayoría reconoció no saber de la existencia de este tipo de grupos: “Es muy difícil. La policía cibernética batalló mucho para entrar a los grupos cerrados eran abortados inmediatamente y los padres con inteligencia acompañaron a sus hijos en este viaje y estuvieron viendo como sus hijos interactuaban por eso nos mandaron esta información que fue muy valiosa, sobretodo en el caso de Hispachan”.

UN NIÑO BUENO

Federico luce sonriente en su perfil de Facebook que abrió desde mayo de 2010. Sus fotos muestran a niño acompañado de algunos amigos. Entre sus gustos esta la música de Black Eyed Peas o Aylius. Su película favorita Godzilla y sus programas de televisión, Teletubies, Nickelodeon o Pokemon Black. Entre los videojuegos que más le gustan están Robocraft, Minecraft, Ice Rage, Blacklight, Happy Wheels, The Elder Scrolls, Perfect World…

Tenía más de 100 amigos, incluidos a los compañeros que hirió, pero en las últimas horas muchos se han dado de baja y solo le quedan 74. Uno de sus posts que más recibió likes hace referencia a los llamados illuminati, una supuesta sociedad secreta o secta que se autodenomina la más “poderosa del mundo” creada en el Siglo XVIII y que pretende cambiar la historia del mundo.

Su amigo André escribió en Facebook: “Lo que pasó solo causa confusión y dolor. No quiero ver tales eventos con mis ojos. Fue una persona con la que compartí risas y momentos difíciles no puedo creer que esto haya pasado. Parece irreal”. Su amiga Ari añadió: “Siempre lo ayudábamos en lo que podíamos y él a nosotros. Siempre sacaba una sonrisa como amigo. Lo voy a extrañar”.

Camila Garza añade: “Fede, era un niño maravilloso y que nunca dejaba de sonreír, cuando me contaron de lo sucedido no lo podía creer pero que esto nos sirva de lección, que estemos más unidos, que los padres de familia de todos observen a sus hijos mas de cerca porque no sabemos lo que puede suceder el día de mañana. Espero que este sea el primero y el último caso en el mundo que pase una tragedia como esta. Fede te amo y te extraño. Nos veremos muy pronto. Que en paz descanse Federico…”

Un comentario anónimo dice: “Él lo hizo por una razón y no solo por que sí, le hacían bulliyng?, la maestra lo discriminaba?, con el simple echo de tenerlo apartado como pasa en el video lo hacen sentir menos, lo hacían sentir menos. Eso es lo que la gente no se pone a pensar 😢 y solo lo insultan, es triste que tan solo un chico de 15 años haya tenido depresion y no diré que lo entiendo pero me e sentido así algunas veces y se siente horrible sentirse menos que los demás.

Ojalá que las personas que lo juzgan algun día se sientan así para que sepan y sientan como él se sentía. 😕 Pero en fin, tenía que pasar esto para que las escuelas hicieran operacion mochila? Tenía que pasar esta desgracia para que al fin los padres les dieran mas ATENCION a sus hijos? (sic)”…

Algunos de sus compañeros señalan una supuesta “mala influencia” que le animó a hacer lo que hizo y destacan la presencia de dos supuestos “cómplices” que sabían de lo que Federico iba a hacer. De hecho, en el video se observa como uno primero se para y pide permiso para ir al baño y se detiene en la puerta para ver que no venga nadie. El segundo le hace una seña como apuntando una pistola en la sien y a continuación Federico empieza a disparar el arma.

Sin embargo, Aldo Fasci ha dicho que no hay cómplices: “El joven les avisó a sus compañeros que iba a llevar un arma, pero ellos no le creyeron, entonces cuando se acercan, él les enseña el arma y los niños salen corriendo, pero no hay complicidad”.

En Facebook también hay mensajes que hacen referencia al rencor que supuestamente Federico fue acumulando por años de exclusión y segregación: “Mi teoría es que Fede era un joven con las características chaneras, inadaptado, altanero y con sentimientos de superioridad, esta personalidad le habrá traído problemas con sus compañeros y maestros”, dice un anónimo en una de las cuentas de Facebook que lleva su nombre.

LOS MANIPULABLES

¿Federico recibió malas influencias? ¿fue manipulado? o ¿simplemente fue el cúmulo de agravios que durante años fue guardando para explotar cometiendo el ataque?

Los motivos de lo que hizo aún no están claros. Las autoridades advierten que siguen las investigaciones, incluida la que realiza la unidad de Inteligencia Cibernética de la Ciudad de México.

La Procuraduría General de Justicia capitalina insiste en que la participación de niños y adolescentes en los grupos cerrados que hay en redes sociales denotan una “pérdida de valores” y señalan que el perfil de usuarios apuntan a personalidades que pueden ser manipuladas: “Ante esta situación, que genera apología del delito, la Procuraduría General de Justicia capitalina recomienda reforzar el núcleo familiar con los adolescentes; supervisar constantemente la actividad de los menores en redes sociales, sin violar su privacidad; reforzar el contacto con ellos y hacerles entender que sí existen consecuencias a ese tipo de conductas”.

Y añade: “En materia de prevención, muy importante que los padres entiendan que los equipos tecnológicos no son niñeras digitales, por lo que es necesario enfocarse en la recuperación de valores y hacerle ver a sus hijos que así como la tecnología tiene grandes ventajas para acercarse al conocimiento, también los puede llevar, haciendo un mal uso, a ser víctimas de delitos como bulling; trata labora o sexual de persona; acoso, sexting o pederastia, ilícitos que pueden cambiar, de manera completa su vida”.

Un dato positivo, es que los padres de Federico, terriblemente devastados por la tragedia, decidieron donar sus órganos. Hasta el momento tres órganos ya fueron transplantados. Se trata del hígado y los dos riñones, el primero fue trasladado al Distrito Federal al Hospital General de La Raza.

Aunque la policía cibernética ha dicho que ha cerrado decenas de cuentas. La Legión Holk sigue funcionando y aumentando el número de seguidores, por lo que advierten de nuevas cuentas: “El grupo que anunciamos recientemente se saturó de solicitudes ya que miles enviaron por minuto. El link lo estaremos pasando por nuestras extensiones oficiales y grupos antiguos, además tenemos un respaldo donde nos encontramos actualmente. Paciencia…

Uno de sus seguidores responde de manera inmediata: “La Legión Holk no cae hasta que el último miembro siga en pie. #HailLH”.